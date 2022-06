- Det var gledelig å se at en del av løperne utenfor landslaget grep muligheten og leverte gode prestasjoner under konkurransene i pinsen, sier landslagssjef Janne Salmi.

I uttaket til EM i Estland i august er det disse resultatene som er lagt mest vekt på, men samtidig har en sett på tidligere internasjonale meritter når en har landet på til sammen 19 norske løpere, fordelt på 10 løpere i herreklassen og 9 løpere i dameklassen.



- De fleste løper både mellomdistanse, langdistanse og stafett, hvor vi har 8 plasser i dameklassen og 9 plasser i herreklassen. I tillegg stiller vi med 3 stafettlag av hvert kjønn – slik at det er 9 løpere av hvert kjønn på stafettene.

Da vet en at Norge er tittelforsvarer på skogstafetten på EM i herreklassen, etter seieren i 2018 i Sveits, og det er hevet over enhver tvil at Norge har ambisjoner om å løpe hjem en del medaljer også under dette mesterskapet:

- Målet er at vi skal ta medalje under samtlige konkurransedager, sier landslagssjefen – og fortsetter:

- I tillegg ser vi for oss at mange løpere fortsetter sin utvikling og løfter seg til et slikt nivå at de løper seg inn til topp 10-plasseringer og nye bestenoteringer i verdenscup.



For å komme dit gjelder det å forberede seg:

- Terrenget i Estland er flatt og diffust, noe som innebærer at en må være god med kompasset. Dette kan være utfordrende for norske løpere som tradisjonelt orienterer seg frem ved hjelp av kurvene.

- Men for at EM-laget skal være komfortabel med det estiske terrenget når vi kommer til EM, skal vi dra på samling til Estland – med innlagte konkurranser i relevant terreng – fra 12. – 17. juli.

Halvparten av EM-laget skal imidlertid i ilden allerede under VM om drøye to uker, hvor det handler om sprintdistansene:

- For dem blir det først 100 prosent fokus på VM frem til slutten av juni, før de retter fokus på skogsdistansene og EM i august.

- Det skal være uproblematisk å kombinere VM og EM denne sommeren når det er såpass god tid mellom mesterskapene.

VM går altså fra 26. – 30. juni, før det blir EM 3. – 7. august.



Program EM i Estland:

Onsdag 3. august – mellomdistanse kvalifisering

Torsdag 4. august – langdistanse

Lørdag 6. august – mellomdistanse finale

søndag 7. august - stafett

Hjemmesiden til arrangementet

Damer:

Andrine Benjaminsen

Tone Bergerud Lye

Ane Dyrkorn

Ingeborg Eide

Victoria Hæstad-Bjørnstad

Ingrid Lundanes

Marie Olaussen

Anna Ulvensøen

Kaja Wisnes-Nordhagen

Herrer

Jørgen Baklid

Magne Dæhli

Kasper Fosser

Elias Jonsson

Eskil Kinneberg

Lukas Lilland

Eirik Langedal Breivik

Hans Petter Mathisen

Gaute Steiwer

Andreas Sølvberg

Kilde: Norsk orientering