Ved å ta deg en tur i trimklassen uten tid eller teste formen på tid, støtter du noe av det viktigste arbeidet innen helse i Norge og verden forøvrig. Eller hvis du er tilskuer og handler litt i kiosken, er du med å bidra på samme måte.



I Pinåsløpet 18.juni har du også anledning til å treffe noen av verdens beste langrennsløpere! Så ta turen til Steinsholt i Lågendalen denne formiddagen. Pinåsløpet er et flott terrengløp i nydelig natur omkring Pinås i Styrvoll. (I Larvik kommune i Vestfold.) Startskuddet smeller kl.12:00. Svarstad IL og Lardal o-lag er arrangører. Løpet passer for alle som driver med kondisjonsidrett eller de som ganske enkelt liker en tur i skogen! Det er klasser både med og uten tidtaking. Det er også eget barneløp for 0-9 år.



Løyperekordene i Pinåsløpet er fra 2014, og tilhører Kristin Størmer Steira (32:57) og Tomas Bereket (28:31).







Kristin Størmer Steira innehar løyperekorden. (Foto: Roy Myrland)



Løpere fra Team Elon Oslofjord deltar

Noen av våre beste langrennsløpere kommer for å løpe Pinåsløpet.









Mer informasjon:

Her kan du melde deg på

Pinåsløpets hjemmeside

Pinåsløpet på Facebook