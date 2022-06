På lørdag gikk friidrettsstevnet Gouden Spike av stabelen i Nederland, og på startlisten stod Bjørnar Sandnes Lillefosse - medisinstudenten som løper for Gular og som blant annet ble dobbelt norgesmester i terrengløp sist høst og som løp suverent i nordisk i november. Deltakelsen i Nederland var et forsøk på å ta EM-kravet på 10000 meter, og det gikk meget bra.



EM-krav, PB og kretsrekord

Med 28.11,29 klarte han kravet med snaue fire sekunder. Samtidig satte han personlig rekord med omlag 12 sekunder og kretsrekord. Innsatsen i Nederland holdt til en sjetteplass. Sam Atkin fra England vant løpet på 27.33,52. Han gikk for VM-kravet men var 5,5 sekund for sent ute.



Det blir interessant å se hvem som får mulighet til å løpe EM-konkurransen som Lillefosse nå kvalifiserte seg til. Han ble nå den sjette nordmannen som har klart kravet

10000 meter Gouden Spike // 10 beste

Plass Navn Nasjon Tid 1 Sam Atkin Storbritannia 27.33,52 2 Nils Voigt Tyskland 27.52,57 3 Michael Somers Belgia 27.53,50 4 Iliass Aouani Italia 27.59,62 5 Soufiane Bouchhikhi Belgia 28.10,22 PB 6 Bjørnar Sandnes Lillefosse Norge 28.11,29 PB 7 Jake Smith Storbritannia 28.14,10 8 Peter Herzog Østerrike 28.17,06 PB 9 Ivan Gonzales Colombia 28.17,34 10 Stan Niesten Nederland 28.50,62 PB