Av pressemelding:



Dette er andre gongen 1851OppNed er med i Skyrunner Series Norway: nordicskyrunning.com. I tillegg til dette er vi også ein del av Møre Fjell- og motbakkecup: Møre Fjell- og motbakkecup.



Løypa er på totalt 24,4 kilometer, og går frå Melchiorgarden i Norddal sentrum, via Rellingsetra og Daurmålsfjellet, opp på toppen av Torvløysa 1851 moh – og same veg ned att. Vendepunktet i den kortaste klassen er på Daurmålsfjellet. I tillegg til dette vert det ei mosjon- og familieklasse med avgang frå Rellingsetra til Daurmålsfjellet. Dette er ein flott tur for heile familien, både store og små.



Vi nyttar racetracker sitt påmeldings- og tidtakingssystem for å halde kontroll på alle deltakarane. Konkurranseklassene nyttar tidtakingschip på foten. Alle påmeldte må innom sekretariatet i bygda før start for registrering og tildeling av startnummer.

Meir informasjon om arrangementet og påmelding finn du på vår heimeside:

https://www.1851oppned.no/

Film frå fjorårets løp:

1851OppNed 2021

Velkomen til Norddal 16.juli!







Kart og profil.





Anniken Hjellbakk Hole. Foto: Arrangør.





På toppen tidligere år. Foto: Arrangør.