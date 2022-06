Jacob Boutera løp tidligere i år på 8.22,83, mens VM-kravet er på 8.22,00. Nå ble det takket være en sterk sisterunde stolpe inn og 8.21,66. Det holdt til en sjetteplass i feltet som ble vunnet av etiopiske Abraham Seme på 8.14,87.

– Det var sinnsykt deilig. Det er ikke så ofte at en føler at det en drømmer om går i oppfyllelse, men nå var det det som skjedde. Det var så deilig å stå å se at det var 21-tallet som kom opp på storskjermen. Nå skal jeg nyte det skikkelig, fortalte Boutera til I det lange løp etter at kravet var klart.

Sett med nordiske øyne var det også gledelig at både finske Topi Raitanen og svenske Vidar Johansson klarte ei tid under 8.20 og ble nummer tre og fire. Bouteras klubbkamerat i Ull/Kisa, Fredrik Sandvik, hang lenge godt med, men fikk det litt tungt mot slutten og var sekundet bak persen med 8.29,03.

3000 m hinder menn 1 Abraham Seme ETH 8.14,87 SB 2 Frederik Ruppert GER 8.15,58 PB 3 Topi Raitanen FIN 8.19,34 SB 4 Vidar Johansson SWE 8.19,57 SB 5 Ben Buckingham AUS 8.19,79 PB 6 Jacob Boutera NOR 8.21,69 PB 7 Wilberforce Kones KEN 8.23,73 SB 8 Tim Van De Velde BEL 8.24,56 PB 9 Phil Norman GBR 8.26,28 SB 10 Fredrik Sandvik NOR 8.29,03 11 Hannu Granberg FIN 9.00,49 Simon Sundström SWE DNF Lawrence Kemboi KEN DNF



Sterk 800 m av britisk Max Burgin

Det britiske stortalentet på 800 m, Max Burgin, viste virkelig klasse da han vant distansen i Turku på 1.43,52. Det var årsbeste i verden og ny pers for 20-åringen som løp på 1.45,36 allerede som 17-åring. Nå seiler han opp som en mulig medaljekandidat i både VM og EM.

– Jeg måtte slite i dag, men jeg er fornøyd med å sette pers. Dette var bare mitt andre løp for sesongen, og jeg føler meg nå trygg foran det britiske mesterskapet og etter det VM, fortalte Max Burgin til Watch Athletics.

800 m-feltet i Paavo Nurmi Games var jevnt og sterkt, og sjøl om svensk-norske Andreas Kramer løp på 1.44,75, måtte han nøye seg med en femteplass. Italienske Elena Bello vant kvinnenes 800 m da hun løp under 2 minutter for andre gang. Med 1.59,84 hadde hun god margin til konkurrentene.





Stortalentet Max Burgin er nettopp fylt 20 år, og nå ble det både pers og årsbeste i verden. (Fotomontasje: European Athletics)



800 m menn 1 Max Burgin GBR 1.43,52 PB 2 Tony van Diepen NED 1.44,24 PB 3 Gabriel Tual FRA 1.44,30 SB 4 Collins Kipruto KEN 1.44,69 5 Andreas Kramer SWE 1.44,75 6 Jamie Webb GBR 1.45,32 SB 7 Cornelius Tuwei KEN 1.45,76 8 Joonas Rinne FIN 1.46,46 SB 9 Ville Lampinen FIN 1.47,04 PB Patryk Sieradzki POL DNF Daniel Rowden GBR DNF

800 m kvinner 1. Elena BELLÒ ITA 1:59.84 2. Ellie BAKER GBR 2:00.66 3. Katharina TROST GER 2:00.80 4. Noélie YARIGO BEN 2:01.07 5. Eveliina MÄÄTTÄNEN FIN 2:01.52 6. Lore HOFFMANN SUI 2:01.84 7. Claudia Mihaela BOBOCEA ROU 2:02.31 8. Isabelle BOFFEY GBR 2:03.30 9. Viola WESTLING FIN 2:03.82 Aneta LEMIESZ POL DNF Angelika SARNA POL DQ



Alle resultat