Løpsrapport fra Bjørn Hytjanstorp som var til stede og fotograferte:



Det var kun 14 løpere som startet, noe jeg personlig synes er skuffende få med tanke på distansen, været og løypa. Det var nemlig helt perfekte forhold. Vindstille, 20 grader og en meget rask løype.



Da det gjensto 200 meter så det ut til å bli et spurtoppgjør mellom Abdullahi Hassan Ali og Bojan Blumenstein. Men derfra og inn spurtet Bojan Blumenstein fra Abdullahi Hassan Ali med 7 sekunder. Nå hører det med til historien at Abdullahi Hassan Ali slo av bryteren da han skjønte at ikke hadde mulighet til å følge Bojan i spurten. I tillegg hadde Bojan los på en tid under 9 minutter, og spurtet frenetisk for å klare det. Det målet glapp med tre sekunder.

Når det starter så få løpere, blir også nivået litt kunstig – i begge retninger. Rolf Meek ble eksempelvis desidert sist med en såpass bra tid som 13.33, ikke minst med tanke på at han løper i klasse M 70-74 år.



12 av de 14 som fullførte, var menn.



Bojan Blumenstein spurter frenetisk for å komme seg under 9 minutter. Det går akkurat ikke. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Marius Myran spurter mot Kjersti Christina Moody som vant kvinneklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Rolf Meek i klasse 70-74 år spurter inn til 13.36 og ny pers på 3 km. Slik beskrev han løpet og opplevelsen i en oppdatering på Facebook:

"Jaaaa! Nå begynner farten å bli riktig trivelig😁 Det tok av på Perseløpet i Eidsvoll i kveld. 🔭🚀 Formen fortsetter å stige." (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Alle resultat



Morten Dalhaug kom seg endelig under 10 minutter på 3 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Dorte Foss var godt fornøyd med 12.48 på sin 3 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Jan Vegard Halvorsen snek seg akkurat under 12 minutter med 11.56. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Herrepallen: Vi ser fra venstre Abdullahi Hassan Ali som løp på 9.09, Bojan Blumenstein som vant på 9.02 og Morten Dalhaug som ble nummer tre med 9.57. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)