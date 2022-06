Forholdene var relativt gode da Bykarusellen rundet av vårsesongen. Bjørn Rusten Lundberg (9.41) og Vibeke Sognnes (12.03) var raskest på 3 km med totalt 10 fullførende.



5km er den klart mest populære distansen med 43 fullførende. Her ble det seier til Jan Tore Tellefsen (16.37) og Ine Birgitte Nyhus (18.54).



13 kom til mål på 10 km, her ble det seier til Njål Lura (35.44) og Irene Flønes (46.21). Alle totalvinnere mottar et gavekort fra Sport Norge på kr 500.-



Nå tar karusellen pause til 24. august med 3 nye løp utover sensommeren/høsten.



Her ligger det nå ute tilbud om å melde seg på alle 3 løpene samlet for prisen av 2.



3 for 2 påmelding, klikk på link

Det ble også arrangert et barneløp i området inne på Marineholmen på bilfrie gangveier, distanse 600 meter. Arrangøren håper etter hvert at flere barn får lyst å delta på dette løpet.





3 km var ble arrangert for 1. gang som "perseløp". Opprinnelig var løypen i Nygårdsparken 3 km før den ble flyttet ut av parken og rundt Store Lungegårdsvann. Bjørn Rusten Lundberg og Vibeke Sognnes var raskest.



Resultater Bykarusellens perseløp 15. juni 2022

Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Irene Flønes F LAKSEVÅG 10km 46:21.1 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Njål Lura M Trio / Mmiv 10km 35:44.5 2 Tord Andresen M Gneist 10km 35:57.7 3 Arne Dingstad Rong M ÅGOTNES 10km 38:52.5 4 Jon Reme M Fyllingen 10km 39:56.3 5 Stian Langeland Wesnes M SØREIDGREND 10km 40:58.3 6 Bjarne Otto Lyngbø M Ask Friidrett 10km 42:16.7 7 Gert Vanrooy M NESTTUN 10km 43:08.0 8 Jindrich Fiedler M TE Connectivity 10km 43:22.3 9 Petter Helle M Fyllingen IL Friidrett / Team 65 10km 43:27.3 10 Eivind Johannessen M Bergen CK 10km 45:54.1 11 Stig Sævareid M LODDEFJORD 10km 46:03.7 12 Erlend Lachmann M BERGEN 10km 46:06.6 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Vibeke Sognnes F HSI 3km 12:03.8 2 Ina Tertnes F HUS 3km 14:44.0 3 Patricia Viviana Flataker F Fjellgeitene 3km 45:03.0 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Bjørn Rusten Lundberg M Varegg Fleridrett 3km 9:41.6 2 Paul Hemmer M Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 3km 12:09.8 3 Lars Johan Hufthammer M Austevoll Idrettsklubb 3km 13:20.5 4 Johannes Lunde M Laksevåg TIL 3km 13:22.8 5 Finn-Ole Haugland M Varegg Fleridrett 3km 13:59.8 6 Glenn Ryland M Team Kondis 3km 1:28.9 6 Christian Sætre M BLOMSTERDALEN 3km 49:54.8 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Ine Birgitte Nyhus F Varegg Fleridrett 5km 18:54.2 2 Anne-Mette Juuhl F Gular 5km 18:57.4 3 Elisabeth Tangen Haug F HSI 5km 19:39.1 4 Hanne Liland F Varegg Fleridrett 5km 23:14.9 5 Janne Sørum F Bergen Triathlon Club 5km 23:50.4 6 A. Louise Synnes Jepsen F Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 5km 24:19.0 7 Evelyn Kvamme Wold F PARADIS 5km 25:32.1 8 Elisabeth Hilton F FREKHAUG 5km 25:37.7 9 Bjørg Fagnastøl F Telesport Bergen 5km 26:14.5 10 Hanne L. Bottolfsen F BERGEN 5km 26:58.9 Plass Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Distanse Tid 1 Jan Tore Tellefsen M BFG Bergen Løpeklubb 5km 16:37.2 2 Anders Kleppe Norheim M NESTTUN 5km 17:06.5 3 Espen Utgård Sæther M LAKSEVÅG 5km 17:06.8 4 Marius Rusten M BPI 5km 17:11.6 5 Thomas Hjertnes M Bjørgvin Løpeklubb 5km 17:16.2 6 Bjørnar Hellerslien M BERGEN 5km 17:32.9 7 Edvard Bjerk M EY 5km 18:13.7 8 Petter Fromreide M Juvik Velo 5km 18:29.0 9 Morten Svanevik M Bergen Performance Center 5km 18:32.6 10 Erik Fantoft M Erik Fantoft / W.Giertsen 5km 18:32.9 11 Åsmund Skålevik M Ask Friidrett 5km 19:28.1 12 Øystein Eriksen M Ask Friidrett 5km 19:38.4 13 Sathiesh Kaliyugarasan M Team Heidi 5km 19:41.2 14 Fredrik Minde M BPI 5km 19:55.0 15 Bård Bøe M Bergen Triathlon Club 5km 20:10.2 16 Elias Skålevik M Ask Friidrett 5km 20:51.6 17 Geir Jensen M BFG Bergen Løpeklubb 5km 21:19.7 18 Karim Gassama M BJØRNDALSTRÆ 5km 21:37.2 19 Gunnar Lorens Lien M BKK BIL 5km 21:57.2 20 Espen Erenstsen M GODVIK 5km 21:59.9 21 Bård Teigland M RÅDAL 5km 22:14.9 22 Andreas Skau Woldsdal M FYLLINGSDALEN 5km 22:29.5 23 Tom Igelkjøn M HSI - Haukeland Sykehus Idrettslag 5km 22:42.8 24 Kjell-Frode Hole M Austevoll Idrettsklubb 5km 22:52.9 25 Olav Birkeland M RÅDAL 5km 23:45.4 26 Thomas Fotland M LODDEFJORD 5km 24:41.0 27 Didrik Sommersten M SØREIDGREND 5km 24:51.8 28 Ove Hansen M LAKSEVÅG 5km 25:57.3 29 Eivind Sommersten M SØREIDGREND 5km 26:18.8 30 Kjell Tore Andersen M BREISTEIN 5km 27:03.7 31 Asbjørn Eidsheim M Eikanger IL 5km 28:18.5 32 Svein Harald Haukanes M Austevoll Idrettsklubb 5km 29:00.5 33 Egil Trosvik M RÅDAL 5km 34:45.7

Resultatlink eq-timing