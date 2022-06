- Vi er fornøyde, sier Tone Bergerud Lye spontant etter å ha løp Nydalens SK inn til 5. plass på årets Venla.

Med det var klubben fra Oslo beste norske lag i den finske storstafetten som i år gikk i skogene utenfor Mynämäki like nord for Åbo. Etter overbevisende løping – og seier - under 10mila tidligere i vår, skulle en tro at Nydalens damer siktet høyere enn topp 5 når det var Venla i krevende og detaljert finsk terreng:

- Under 10mila løp hele laget nesten helt bomfritt, mens i dag fikk alle på laget noen bommer. Det er urealistisk å regne med at alle på laget skal løpe perfekt, og da er 5. plass et godt bilde på hvor vi befinner oss, er resonnementet til Nydalens ankerkvinne.

En ankerkvinne som er ny fra 10mila. Da var det Anne Margrethe Hausken Nordberg som avsluttet, men veteranen er nå skadet – og dermed ikke aktuell for mer stafettløping i klubbdrakten før tidligst til høsten. Dermed endte det altså med 5. plass på kvartetten Anna Ulvensøen, Pia Young Vik, Oda Scheele og Tone Bergerud Lye i stafetten som etter hvert ble en svensk oppvisning med IFK Göteborg på toppen av pallen, foran IFK Lidingö og OK Kåre. Finske Kalevan Rasti tok 4. plassen.



Om vi tar på den «norske hatten» er det lov å glede seg over at den norske VM-løperen Victoria Hæstad Bjørnstad innledet for vinnerlaget – IFK Göteborg – og dermed viste god form bare en drøy uke før VM drar i gang i Danmark. Det samme må vi kunne si om Ingrid Lundanes – som også er VM-uttatt. Hun leverte en solid førsteetappe og fikk gleden av å veksle først for NTNUI. Et NTNUI som – dessverre – ble disket etter at andreetappeløper Ane Dyrkorn hadde besøk feil post på sin etappe. Dermed ble studentene fra Trondheim tatt ut av stafetten. NTNUIs andreoppstilling ble da – med 15. plass – nest beste norske lag. Halden SK ble nummer 18 og Bækkelagets SK nummer 19. Vi finner også NTNUI 3 inne blant de 40 beste på 38. plass.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

1 SWE IFK Göteborg (2) 03:05:48 54:27:00 2 SWE IFK Lidingö SOK (15) +4:23 55:48:00 3 SWE OK Kåre (5) +5:49 55:03:00 4 FIN Kalevan Rasti (18) +6:16 56:44:00 5 NOR Nydalens SK (60) +9:01 56:32:00 6 FIN Lahden Suunnistajat -37 (9) +9:06 59:57:00 7 FIN Tampereen Pyrintö (4) +10:13 53:04:00 8 FIN SK Pohjantähti (16) +10:20 57:28:00 9 FIN Paimion Rasti (13) +10:59 56:15:00 10 FIN Helsingin Suunnistajat (36) +12:02 54:59:00 Øvrige norske: 15 NOR NTNUI 2 (235) +14:44 59:08:00 18 NOR Halden SK (22) +16:07 58:56:00 19 NOR Bäkkelagets SK (296) +16:29 55:55:00 38 NOR NTNUI 3 (72) +26:02 01:06:35 46 NOR Halden SK 2 (279) +30:54 01:04:11