- Det er helt fantastisk, sier Elias Jonsson i et forsøk på å beskrive følelsen av å løpe NTNUI inn til 3. plass på Jukola.

Og denne beskrivelsen ser ut til å være svært dekkende om en skal se til lagkameratene som kappes om å kaste seg om halsen på sin ankermann denne søndagsmorgenen i Mynämäki like utenfor Åbo. Det unge mannskapet til NTNUI har endelig fått rettferdiggjort seg selv og sine ferdigheter under en av de store klubbstafettene, og da sitter smilene løst.



- Å lykkes på Jukola er det største av alt, fortsetter ankermann Jonsson – som i ferden mot en pallplass under verdens største klubbstafett kjempet ned Albin Ridefelt – og 10mila vinnerne OK Linne.



- Vi var et par lag som løp om andreplassen, og jeg skjønte vel at det kom til å bli tøft mot Gustav Bergman og OK Ravinen. Men følte jeg hadde en sjanse mot Albin Ridefelt.



Det var denne muligheten Jonsson grep, og kunne løpe studentene fra Trondheim i mål som 3. beste lag, bare slått av nevnte OK Ravinen og suverene Stora Tuna – som i sin 3. seier i Jukola på rad var over 3 minutter foran nest beste lag. Men for NTNUI – som stilte med Ulrik Astrup Arnesen, Olai Stensland Lillevold, Isak Jonsson, Hans Petter Mathisen, Jørgen Baklid, Eirik Langedal Breivik og Elias Jonsson – var det følelsen av å endelig lykkes som preget den solfylte morgenen:

- Vårt lag er ungt, med mye potensial, og da må vi ha full klaff for å lykkes. Det hadde vi under nå, sa ankermannen.

Og det var ikke bare de 7 beste NTNUI løperne som lyktes. Andrelaget løp i mål til en imponerende 11. plass, og var med det 3. beste norske lag. Bare Halden SK – på 9. plass – av norske klubber var bedre enn andreoppstillingen til studentene fra Trondheim under årets Jukola.

Kilde: Norsk orientering

