Bjørnar Sandnes Lillefosse var ingen barnestjerne, men år for år er han blitt gradvis bedre. I fjor høst tok han to individuelle gull i NM og sølv i nordisk mesterskap i terrengløp. I år har han starta sesongen minst like godt, og nylig klarte Gular-løperen EM-kravet på 10000 m.

Samtidig med løpekarrieren har han fullført legestudiet, og i det bredt anlagte intervjuet i Kondis forteller 29-åringen om hva som er planene framover, både med tanke på løpinga og i yrkeslivet.

– Jeg ser jo at hvis jeg får kontinuitet i treningen, så kommer resultatene. Det er jo også en motiverende faktor å se at man ikke har fått ut potensialet sitt ennå. Her er det mer å hente, forteller han til Kondis.

Mer å hente på løpebanen – og sikkert også i langrennsløypa – har nok også Malin Hoelsveen. 17-åringen fra Eina er av de beste juniorene i landet i både løping og langrenn, og hovedmålet for sommersesongen i år er 800 m i U18-EM som går i Jerusalem.

– Noe av det jeg liker med baneløp, er at det er så målbart – at en kan sammenligne tider og se framgang, forteller hun til Kondis.

I det nye Kondis-bladet møter vi også Dorte Foss som virkelig er en stayer i løpsmiljøet, Eric Bryhn som løper seg rusfri, Lars-Kristian Eriksen, som spilte fotball i elitedivisjonen og nå elsker lange løp, og Amanda Marie Grefstad Frøynes, som bytta friidrettsgren fra mangekamp til 800 m.

I serien "Min treningsfilosofi", er det treneren til bl.a. Amanda Marie Grefstad Frøynes, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Amalie Sæten som slipper til. Knut Jæger Hansen har nesten 40 års trenererfaring, og tålmodighet er et nøkkelord i treningsfilosofien hans.

– Skal du bli veldig god, må du både ha talent og trene bra og riktig. Uten stort talent kan du neppe bli blant verdens beste, men alle kan bli sitt «beste jeg» og ha det kjempegøy med det, forteller han til Kondis.

I sommernummeret finner du også Kondis store test av terrengsko, og to sportsklokker fra Coros – Vertix 2 og Apex Pro – er satt under lupen.

Dette er bare noe av innholdet i sommernummeret av Kondis. Her er både treningsserier, fagartikler, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no.

Bjørnar Sandnes Lillefosse har tatt store steg som løper, og nå har han EM i München i sikte. (Foto: Arne Dag Myking)