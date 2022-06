Ved ankomst CP Eidsfoss på 60 km på sterke 8:06 var avstanden ned til Stian Knippen Kvernsmyr og Anders Vekve cirka 48 minutter, og ved ankomst CP Damtjernveien på 97 km på 15:09 var tidsavstanden økt til ca 1 time og 16 minutter. Det knytter seg ofte spenning til hvorvidt en løper med en kanonstart klarer å stå distansen ut, men Rikard viste ingen tegn til svakhet eller utmattelse, og kunne krysse målstreken på Hengsrød allerede kl 07:43 til en klar ny løyperekord, nesten 2 timer bedre enn Rune Hystads forrige bestetid fra 2021.







Gjengen som skal løpe 147 km er klar til start. (Foto: Vestfold Historic Ultra Trail)



Tospannet Kvernsmyr og Vekve kunne etter 27 timer og 32 minutter med jevn og god løping innkassere en delt 2. plass.Gunnar Rustan har i løpet av få år med sterk progresjon etablert seg som en solid gjennomfører av langløp, og også han posisjonerte seg tidlig i «feltet» og gjennomførte programmessig til en 4. plass med tida 31:36.



Stian Knippen Kvernsmyr (t.v.) og Anders Vekve løp sammen og delte til slutt andreplassen. (Foto: Vestfold Historic Ultra Trail)



Årets mest imponerende prestasjon var likevel Stian Jørgensens gjennomføring. Etter flere DNFer på de lengste distansene, inklusive fjorårets Vestfold Historic Ultra Trail, stilte han til start også i år. Før Vivestadlinna etter ca 117 km trodde han at han ikke rakk cutoff i mål og kasta inn håndkledet og ble henta av kona. En «tydelig» oppfordring på Messenger om å snu bilen og løpe de siste 30 km, med lovnad om godkjent løp, ble etterkommet, og det var med stor glede man kunne heie Stian i mål på 36:16:30 - med klar distansepers!



Stian Jørgensen var i bilen på vei hjem, men ble overtalt til å snu og fullføre. Kona Camilla Håkestad var sjåfør. (Foto: Vestfold Historic Ultra Trail)



Tom Erik Horn fikk tidlig problemer med magen og måtte stå av på Hanekleiva etter 38 km. Eirik Sandven-Thrane ankom Eidsfoss med mosa bein og kunne ikke fortsette, så han og kona Stine DNFet der. Leif Abrahamsen jobba som vanlig jevnt og godt, men da han skulle dra fram lykta på vei opp til Høgås etter snaue 90 km hadde batteriet ramla ut av rumpetaska, så da var det bare å rusle ned til Hvittingfoss og bli henta.



Batteriet til lykta forsvant, så da var det game over for Leif Abrahamsen. (Foto: Vestfold Historic Ultra Trail)



87 kilometer

Til start på 87 km stilte det denne gang bare 3 stykker. Vegard Tollefsen, broren til vinneren Riikard, hadde kun ett ultraløp på CVen før VHUT. Det var Høyjord Rundt og Rundt på 56 km. Men, han viste en imponerende styrke og fullførte på solide 17:49. Trine Bjørgan Høiberg måtte kaste inn håndkledet på samme distanse i 2020 på grunn av feilløping, men denne gangen satt navigeringen som støpt og hun fullførte på 19:03:39. Ida Fredholm måtte dessverre stå av etter Blåkollen



Tre stykker er klare til start på 87 km. Ida Fredholm (102), Vegar Tollefsen (101) og Trine Høiberg (104). (Foto: Vestfold Historic Ultra Trail)



50 kilometer

50-kilometeren startet på Damtjernveien kl 07:00 søndag morgen, og her stilte 8 løpere som alle fullførte. Alexander Solum la seg tidlig i tet med Kristiane Holmøy ca 10 minutter bak ved passering Brånafjell på 15 km. På Søndre Brattås etter 35 km var avstanden økt til cirka 20 minutter, men Kristiane krympa denne til kun 13 minutter på Revetal 8 km før mål. Derfra og inn dro Alexander fra med cirka 3 minutter og gikk inn til seier på 5:48:56.



Starten går for løperne på 50 km. (Foto: Vestfold Historic Ultra Trail)



Kristiane måtte ned i kjelleren for å holde farta oppe og spurta inn til råsterke 6:04:59, fattige halvannet minutt bak Ranveig Hansens løyperekord fra 2020. Kristiane senket med dette sin egen pers med en time! Bak Kristiane fulgte i dameklassen Liv Lofthus på 2. plass med 7:16:01 og Marthe Borgen og Lindis Brekke på delt 3. plass på 10:38:26. I herreklassen gikk 2. plass til Joachim Marthinsen på 8:08:04 og 3. plass til Thomas Fevang på 8:56:38



De to beste på 50 km. Alexander Solum tok førsteplassen mens Kristiane Holmøy ble nummer to. (Foto: Vestfold Historic Ultra Trail)



147 km 1. Rikard TOLLEFSEN 3 1986 M Tjøme Løpeklubb - 24:44:00 2. Stian KNIPPEN KVERNSMYR 5 1975 M Andebu IL +2:48:00 27:32:00 2. Anders VEKVE 6 1973 M Fjellsport/ Andebu IL +2:48:00 27:32:00 4. Gunnar RUSTAN 4 1975 M Smoke in the Water +6:52:23 31:36:23 5. Stian JØRGENSEN 1 1978 M Re - joggen +11:32:30 36:16:30 87 km 1. Vegard TOLLEFSEN 101 1987 M - 17:49:28 2. Trine HØIBERG 104 1973 F Høyjord IL/Sportsjentene +1:14:11 19:03:39 50 km 1. Alexander SOLUM 210 1984 M Nøtterø Rønners - 05:48:56 2. Kristiane HOLMØY 212 1991 F Grenland Ultra Runners og Gjerpen IL +16:03 06:04:59 3. Liv LOFTHUS 211 1981 F +1:27:04 07:16:00 4. Joachim MARTHINSEN 202 1981 M +2:19:08 08:08:04 5. Thomas FEVANG 207 1975 M +3:07:42 08:56:38 6. Marthe BORGEN 203 1986 F +4:49:30 10:38:26 6. Lindis BREKKE 204 1979 F +4:49:30 10:38:26 6. Jan Erik JENSEN 205 1982 M +4:49:30 10:38:26



