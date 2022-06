I lett regnvær og lite vind var det gode løpsforhold rundt Tveitevatnet tirsdag. For 2. gang denne sesongen stod også 10 km på programmet. Her var det Markus Andersson som kom først til mål på pene 35.25.



- Manglet noen å løpe sammen med for å kunne presse meg ekstra i dag etter en konkurransepause var kommentaren fra vinneren som ellers var fornøyd med løpet.



Seieren i kvinneklassen gikk til Brynhild Berge Sjølingstad.



På den halve distansen ble det seier til Jonas Dalland fra Gular (16.05) og Torunn Jensen fra Varegg (19.34).



Karusellen tar nå pause til over sommerferien, neste løp går 16. august.







Resultater Springkarusellens løp 6 - 21. juni

Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Brynhild Berge Sjølingstad Hyllestad IL Fellesstart 10 km 47:27.0 2 Solveig Vannes HSI Fellesstart 10 km 48:11.0 3 Solveig Haugstad HSI Fellesstart 10 km 48:12.0 4 Silje Mjedheim BERGEN Fellesstart 10 km 55:56.0 5 Monica Ure Starefossen Løpeklubb Fellesstart 10 km 57:47.0 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Markus Andersson PARADIS Fellesstart 10 km 35:25.0 2 Børge Klyve Norheimsund Tennis Elite Fellesstart 10 km 38:16.0 3 Frode Måkestad NORHEIMSUND Fellesstart 10 km 41:20.0 4 Kristian Botnen NTE Fellesstart 10 km 41:53.0 5 Kjell-Frode Hole STOREBØ Fellesstart 10 km 49:05.0 6 Roy Sæle BLOMSTERDALEN Fellesstart 10 km 49:52.0 7 Atle Kolbeinsen Dnb/Tif Viking Fellesstart 10 km 58:58.0 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Torunn Jensen Varegg Fellesstart 5 km 19:34.0 2 Elisabeth Tangen Haug HSI Fellesstart 5 km 19:45.0 3 Kristin Risvand Mo Løp Sammen Askøy Fellesstart 5 km 24:30.0 4 Jenny Dugstad HSI Fellesstart 5 km 26:13.0 5 Maria Forland BERGEN Fellesstart 5 km 26:23.0 6 Vigdis Andrea Gustavsen BERGEN Fellesstart 5 km 28:04.0 7 Anne-Line Miljeteig BERGEN Fellesstart 5 km 28:35.0 8 Linn Skjold BERGEN Fellesstart 5 km 29:04.0 9 Camilla Haugland BERGEN Fellesstart 5 km 32:33.0 10 Siri Trosvik BERGEN Fellesstart 5 km 35:07.0 11 Turid Helen Felli Lunde BERGEN Fellesstart 5 km 36:01.0 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Jonas Dalland Il Gular Fellesstart 5 km 16:05.0 2 Jan Eirik Aske Bergen Kommune Fellesstart 5 km 18:29.0 3 Tor Svanøe NESTTUN Fellesstart 5 km 18:30.0 4 Calum Leitch BERGEN Fellesstart 5 km 18:56.0 5 Leif Nordland HSI Fellesstart 5 km 19:19.0 6 Thomas Viflot BERGEN Fellesstart 5 km 19:57.0 7 Torstein Frantzen BERGEN Fellesstart 5 km 20:01.0 8 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Fellesstart 5 km 20:38.0 9 Frode Monsen Team Sportsmanden Fellesstart 5 km 20:46.0 10 Johannes Lunde Bækkalokke Fellesstart 5 km 22:44.0 11 Lars Johan Hufthammer Austevoll Idrettsklubb Fellesstart 5 km 22:50.0 12 Oddbjørn Wendelbo STRAUMSGREND Fellesstart 5 km 23:41.0 13 Arild Birkeland BERGEN Fellesstart 5 km 25:15.0 14 Jan Kårbø DNB Fellesstart 5 km 27:43.0 15 Andreas Eide Vent Litt, eg har Sting. Fellesstart 5 km 28:34.0 16 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Fellesstart 5 km 33:10.0 17 Arthur Lillefosse SAS Klubben. Fellesstart 5 km 33:23.0 18 Egil Trosvik RÅDAL Fellesstart 5 km 35:15.0 19 Kristopher Straus BERGEN Fellesstart 5 km 5:05.8 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Bjarte Boye Bub-Bergen Fleksistart 1 runde 8:59.0 Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Tid 1 Tobias Boye Bub-Bergen Fleksistart 2 runder 19:05.0



Alle resultater med klasse/splitt-tider (eq-timing)