(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Samlingsplass i det grønne.



Kveldens løyper var fra 1,5 km til 5,5 km for både damer og herrer. Terrenget mellom Gåsbu og Lageråkvisla var detaljfattig, diffust og lettløpt med mange stier og skiløyper. Kompass var et viktig hjelpemiddel for å holde stø kurs, men det var lett å komme litt feil og en bom var ikke til å unngå.



Best i langløypa D/H 5,5 km var Sofie Johansson på tiden 48.11 og Amund Beitnes på tiden 46.43.

Vang OL som arrangerte dette bedriftsorienteringsløpet er veldig takknemlig for at alle som valgte å bli med på dette løpet. Alle inntektene denne dagen går som tidligere nevnt uavkortet til ukrainske o-løpere som har flyttet til vårt område. Midlene vil bli brukt til trenings- og friluftsutstyr, samt kostnader til dekning av startkontingent for deltakelse i O-ringen i juli, en opplevelse vi ønsker å gi våre nye o-venner.



Hvordan det gikk for de drøyt 150 deltakerne? Se resultater her



Terminliste og påmelding

Innlandet bedriftsidrettskrets Orienteringsutvals nettsider



Reportasjer fra årets bedrifts-orientering:

1. løp: Bedriftsorienterings-sesongen i gang i Furuberget

2. løp: Trivelig bedrift o-løp i Moskogen i Moelv

3. løp: Bedrifts o-løp i regnets rytmer i Storihlehagan

4. løp: Dæhli, Røise og Norstad Opsahl best i ukas bedrifts-o-løp i Hamar

5. løp: Bedrift o-løp i furuterreng og villmark i Elverum

6. løp: Bedrift o-løp med parstafett i Vangsåsen

7. løp: Bedrifts-o-løp fra Hjemlikoia i Løten

8. løp: Kjente og kjære Mosjømarka i ukas bedrifts o-løp



Mot mål.