Norges Friidrettsforbund melder at de har tatt ut følgende utøvere til European Athletics Off Road Running Championships i spanske El Paso fra 1. til 3. juli 2022:

Kvinner senior:

Annie Bersagel, IK Tjalve

Nora Markhus, Stord IL

Anita Iversen Lilleskare, BFG Bergen Løpeklubb

Ingvild Sangesland, Vindbjart IL



Kvinner U20:

Ida Waldal, Hommelvik IL

Menn senior:

Stian Dahl Sommerseth, Tromsø Løpeklubb

Halfdan Emil Færø, Varegg Fleridrett

Joel Dyrhovden, Samnanger IL

Anders Jacobsen Sommer, Varegg Fleridrett

De norske deltakerne deltar i Uphill Mountain Race fredag 1. juli og Up&Down Mountain Race søndag 3. juli.

Det er følgende tre løp som har lagt til grunn for uttaket:



Vi ser av laguttaket at vinnerne av NM i motbakke er tatt ut, Ida Waldal og Stian Dahl Sommerseth. Ida deltar i klasse U20. Anita Iversen Lilleskare vant både Storehaugen Opp og Bergen Fjellmaraton. Ingvild Sangesland tok en tredjeplass i begge disse løpene.

Nora Markhus tok en andreplass i Storehaugen Opp og en fjerdeplass i Hovlandsnuten Opp. Annie Bersagel vant seniorklassen i Hovlandsnuten Opp, hun vant også motbakke-NM i fjor. I år har hun gjort et imponerende comeback på halvmaraton i Solastranden Halvmaraton. Og hun uttalte tidligere i vår at hun var veldig motivert for å delta i motbakke-EM.



Anders Sommer vant Bergen Fjellmaraton, og har ellers vært ganske klar vinner de gangene han har stilt opp i Bergen Fjellkarusell i år. Halfdan Emil Færø tok en andreplass i Hovlandsnuten Opp, mens Joel Dyrhovden tok tredjeplassen i Storehaugen Opp og en femteplass i Hovlandsnuten Opp. Han vant også årets Fløibanen Opp.



Av de vi mangler her så kan vi nevne at Eli Anne Dvergsdal har vært skadet under hele uttaksperioden og derfor ikke har stilt i noen av de tre løpene. En løper som Sara-Rebekka Færø Linde kan også nevnes, hun tok andreplassen i Bergen Fjellmaraton, men er ikke tatt ut til dette laget til EM. Og en dedikert fjelløper som Stian Angermund er heller ikke på listen, han vant Storehaugen Opp.

Les mer om European Athletics Off Road Running Championships og arrangørenes vurdering av favorittene.