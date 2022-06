- Det var moro. En artig løype, men ganske tøft, sa Eirik Langedal Breivik like etter at han kom i mål på dagens NM-sprint i sentrum av Skien. NTNUI-løperen var det i ledelse, men det var fremdeles flere fotrappe løpere igjen ute i løypen:

- Løpet mitt ser pent ut, og jeg har løpt stort sett uten feil. Men det er nok mulig å kutte noen svinger, var spontanvurderingen fra lysluggen.

Dermed tok han høyde for at VM-løperne bak ham på startlisten skulle ta fra ham seieren.

Håvard Sandstad Eidsmo var i god rute til nettopp det. Løperen fra Freidig ledet ved passering arena og hadde også noen små sekunder til gode på Langedal Breivik like før mål, men da Sandstad Eidsmo bommet på sistepost, kunne Langedal Breivik smile for sitt første NM-gull på sprintdistansen:

- Jeg ser ikke på dette som noen revansje for VM-uttaket (hvor han ble reserve red. anm). Det har jeg lagt bak meg, men jeg er i bra form – noe jeg har vært i hele vår.

Med reserveplass til VM, blir det O-festivalen til helgen for den nybakte NM-vinneren, før han skal til World Games og EM seinere i sommer:

- Jeg skal være klar til å «steppe inn» om det blir nødvendig på knockoutsprinten under VM, sa karen som i Skien viste at han er til å stole på i sprintorientering.

Trond Einar Moen Pedersli – som er tatt ut til å løpe knockoutsprint under VM – løp inn til sølvmedalje i dag etter en god teknisk gjennomføring – bare 4 sekunder bak Langedal Breivik. Nevnte Sandstad Eidsmo – på bronseplass – var 7 sekunder bak NM-vinneren. Det er også verdt å nevne at VM-sølvvinner på denne distansen fra i fjor – Kasper Fosser – valgte å stå over dagens NM-sprint på grunn av smerter i lysken. Dette med tanke på å være klar for VM som innledes i Danmark allerede på søndag med sprintstafett.

På VM-sprintstafett er det Ane Dyrkorn som innleder for Norge, og hun viste med dagens løp at formen er på plass:

- Dette var artig, smilte hun etter sitt første individuelle NM-gull.

- Jeg var veldig usikker på en del veivalg i starten, men da løp jeg mye rundt – og det virker som det var bra, fortsatte jenta som var aller best i den krevende løypen i Skien sentrum.

Etter snaue 15 minutter konkurransetid var hun 16 sekunder kjappere enn sølvvinner Ingrid Lundanes. Tilda Johansson – som vant NM-knockoutsprint i vår – ble i dag nummer 3 – sekundet bak Lundanes.

- Fysisk følte jeg meg veldig sliten på slutten, men denne sprinten var mer kupert enn det vi har trent på i Danmark, sa NTNUI-løperen – og la til at et NM-gull er fint å ta med i bagasjen når hun drar – sammen med resten av det norske VM-laget – med båten fra Larvik til Hirtshals i morgen tidlig.

Personlig var det også bra for Dyrkorn å slå kjapt tilbake etter at hun stemplet feil under storstafetten Venla – og disket NTNUIs lag – i Finland på lørdag:

- Jeg tenker at under Venla var det en post som gikk dårlig, resten var veldig bra. Men nå er jeg i hvert fall klar for VM.

Det viste hun tydelig både i ord og handling under dagens NM-sprint.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D21E, 3 660 m:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 14.55,

2) Ingrid Lundanes, NTNUI, 15.11,

3) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 15.12,

4) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 15.13,

5) Emma Arnesen, NTNUI, 15.41,

6) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 15.52,

7) Anne Johanne Lind Nørbech, Nydalens SK, 15.59,

8) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 16.12,

9) Janne Tjørhom Aasheim, NTNUI, 16.28,

10) Pia Young Vik, Nydalens SK, 16.34.

H21E, 3 830 m:

1) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 13.23,

2) Trond Einar Moen Pedersli, OL Trollelg, 13.27,

3) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 13.30,

4) Ralph Street, Bækkelagets SK, 13.41,

5) Isak Jonsson, NTNUI, 13.46,

6) Lukas Liland, Nydalens SK, 13.50,

7) Bojan Blumenstein, Nydalens SK, 13.51,

7) Jørgen Baklid, NTNUI, 13.51,

9) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 13.55,

10) Dag Blandkjenn, Kristiansand OK, 14.01.