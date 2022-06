Jon Henden var den første som løp 100 maratonløp i Norge.

Jon Hendens Minnepris gis til en løper som har betydd mye for maratonløpingen i Norge.

I statuttene står det at Jon Hendens Minnepris tildeles løpere som gjennom en årrekke har vært ivrige deltakere i norske maraton- og halvmaratonløp, og som til tross for hyppig deltakelse har oppnådd gode resultater vurdert ut fra alder og personlige forutsetninger. Aktuelle kandidater må ha utvist god idrettsånd, ikke søkt å oppnå særbehandling hos løpsarrangørene, og må ikke ha vært særlig opptatt av å fremheve egne prestasjoner overfor andre.

Kandidater til prisen kan foreslås av alle medlemmer av Kondis, tidligere Den Norske Maratonklubb, av alle arrangører av maraton- og halvmaratonløp, samt av bidragsytere til Jon Hendens Minnefond.

Styret i Kondis vurderer innkomne forslag på kandidater før landsmøtet hvert år, og avgjør om noen av de foreslåtte kandidater skal tildeles prisen. Eventuell prisvinner kunngjøres på Kondis' landsmøte, og prisen overrekkes ved samme eller ved en senere anledning. Jon Hendens Minnepris kan bare mottas en gang.

– Det var utrolig stas å motta prisen. Det var gøy, og det ble ekstra gøy når det ble så overraskende, sier Nils Hjelle.

Vanligvis pleier prisen å bli delt ut etter at mottakeren av prisen har løpt i mål etter et løp, men for Nils var det uvisst når neste løp kom til å bli. Han har fått en alvorlig bruskskade i kneet som har satt en stopper for maratonløpingen etter fullførte 238 maraton og over 25 år med maratonløping.

– Jeg er ikke helt ferdig med løpingen, men det blir nok ingen flere maratonløp på meg, sier han, og legger til at han synes dette var en stor ære.

– Jeg vet at det er mange store navn på listen over tidligere vinnere. Det er folk jeg har sett opp til og beundret i en årrekke, og nå står jeg på lisen selv også. Det er stort, sier han og lover at fatet skal få en fin plass i premiesamlingen.