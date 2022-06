Skribenten er også løpsleder for Romeriksåsen på langs.

Det var nok årets varmeste dag så langt med opp mot 28 varmegrader i skyggen, og løpstidene og tilbakemeldingene fra mange indikerte at det hadde vært tungt i varmen. Likevel fullførte 202 av de 214 startende.

For første gang i løpets historie fikk vi et spurtoppgjør. Tre kvinner kjempet om seieren, og på siste delen inn mot mål var det et oppgjør mellom Aud Skår fra Oslo og Ida Slorafoss fra Kongsvinger og arrangørklubben. 4 sekunder på forvarsling ble til 9 sekunder i mål etter nesten 6 timers løping-

-Jeg hadde ikke mulighet til å følge da hun kom på slutten, sa Ida Slorafoss, som var godt fornøyd med løpet. – Jeg hadde bare planlagt en rolig gjennomkjøring, sa Ida om det som nesten endte med seier.

Bare 1 minutt bak de to første løp Anna Lovinda Hulbak inn til 3. plass etter det klart jevneste palloppgjøret i løpets historie.



Kvinner (46 startende, 43 fullførte) 1. Aud SKÅR [338] 1992 5:51:48 2. Ida SLORAFOSS [267] 1988 Romerike Ultraløperklubb 5:51:57 3. Anna Lovinda HULBAK [44] 1991 5:52:52 4. Randi AALGAARD [68] 1980 Nesodden Trail Running 6:15:37 5. Stine MÅSEIDVÅG [291] 1993 6:27:40



Aud Skår løper jublende inn til seier. (Foto: Håkon Rekstad)

I herreklassen var det ikke like jevnt som blant kvinnene. Olav Holden fra SkyBlazers vant 14 minutter foran Ola Skatvet fra samme klubb og 9 minutter deretter løp Sigve Vågsnes inn til den siste pallplassen. På spørsmål om de to SkyBlazer-gutta trente mye sammen svarte Olav; - Ola holdet et mye høyere nivå enn meg, men har trent mindre siste år fordi han har blitt pappa.

Det siste stemte jo, men han var nok overdrevent beskjedent, han vant med solid margin.

- Jeg tok meg en dukkert fem ganger underveis, det var virkelig nødvedig i varmen, forteller Olav etter målgang.



Olav Holden var første løper i mål etter 4 timer og 20 minutter. (Foto: Håkon Rekstad)

Pallen i herreklassen med Sigve Vågsnes (3. plass), vinneren Olav Holden og pappa Ola Skatvet på 3. plass. (Foto: Håkon Rekstad)



Menn (168 startende, 160 fullførte) 1. Olav HOLDEN [34] 1980 Sky Blazers 4:20:43 2. Ola SKATVEDT [120] 1992 Sky Blazers 4:34:39 3. Sigve VÅGSNES [18] 1976 Oppsal Orientering 4:43:54 4. Per Anders HOVEN [233] 1979 Skogn IL 4:48:29 5. Eivind GJØYSTDAL [54] 1979 Norconsult BIL/Løpegruppa 4:52:09

Romeriksåsen på langs løpes sørover fra Brovoll i Lunner til Veståsen i Gjerdrum. Det aller meste av løypa går på blåstier – men også en del kilometer på grusvei – og for 4. gang på rad var løpet utsolgt med 350 startplasser mange måneder før løpet. Siden løypa var litt forlenget på slutten er årets vinnertider nye gjeldende rekorder.

At «bare» 214 løpere startet har nok litt sammensatte årsaker, og vi har sett samme tendens i mange andre løp i år. Tidlig påmelding uten full kontroll på kalenderen mange måneder senere er nok medvirkende i tillegg til at mange nok har kommer dårlig i gang med treningen igjen etter et par år med pandemi og kanskje mindre trening.

Med svært romslig maksimaltid og fint terreng er Romeriksåsen populært som "debutløp" på ultra, og det er mange vinnere å bivåne i målområdet. Det er også viktig for en debutant hva GPS-klokka viser, så løperen som bare hadde 49,7 km på GPS-en sin løp videre gjennom målområdet og videre til GPSen viste 50,02 km.

To glade løpere inn mot mål til en ventende stor medalje. (Foto: Håkon Rekstad)



Maksimaltiden er 12 timer, men i lørdagens varme vær fikk Ole-Petter Strandseter det tungt. Det viste seg at han umulig kunne klare maksimaltiden, men da tilbød sluttpatruljen seg å lose han inn til mål likevel. Etter 13 timer og 58 minutter var Ole-Petter i mål og fikk sin fortjente medalje. (Foto: Olav Engen)