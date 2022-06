Oddvin Offigstad fra Øyer-Tretten IF, som er mest å se på sykkel sommerstid, vant i sin debut i motbakkeløpet på 33.52 fulgt av juniorlandslagsløperen på ski, Kristian Kongsund (18) fra Moelven IL og Stian Stærkeby Jelstad fra Modum FIK.



Andrea Brække (14) fra Hamar IL fortsetter å imponere med løpesko og var klart best av kvinnene med 41:17, tre minutter foran lokale Kari Lier, Ring IL og 12-åringen Carmen Aasvoll-Rognlien fra Østre Toten Skilag.



Lundehøgda Opp var et av få løp som ble arrangert både i 2020 og 2021. Med 58 på tid i tillegg til to trimmere uten tidtaking lørdag ble det ganske eksakt samme antall som i begge de to "korona-utgavene."



Se bilder fra Lundehøgda Opp i Ringsaker Blad (Krever innlogging): Bratte bakker på årets varmeste dag: - Veldig gøy og veldig slitsomt



Lundehøgda Opp's nettsider

Lundehøgda Opp på Facebook

Samleside fro Lundehøgda Opp

Resultater Lundehøgda Opp 25.06.2022: Kvinner: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Andrea Brække Hamar IL Friidrett J13-15 år 41:17 00:00 2 Kari Lier Ring IL K45-49 år 44:18 03:01 3 Carmen Asvoll-Rognlien Østre Toten Skilag J11-12 år 47:32 06:15 4 Inger Grini Moelven IL K16-19 år 47:53 06:36 5 Tiril Østby Haave Mjøsski J13-15 år 51:06 09:49 6 Anne Marit Bordal Ringsaker O-klubb K55-59 år 54:00 12:43 7 Grete Jensen Lillehammer Skiklub K70-74 år 57:03 15:46 8 Ea Robstad Moelven IL Ski J11-12 år 59:02 17:45 9 Tone Lise Johannessen Moelven IL K45-49 år 1:01:29 20:12 10 Karoline Andersen MOELV K35-39 år 1:05:35 24:18 11 Bim Sagstuen Remind K20-34 år 1:11:27 30:10 12 Rina Bergum Remind K35-39 år 1:11:29 30:12 13 Marte Fjellhaugsvehagen Remind K20-34 år 1:42:04 01:47 14 Linda Ness Remind K45-49 år 1:42:06 01:49 Menn: 1 Oddvin Offigstad Øyer-Tretten IF M35-39 år 33:52 00:00 2 Kristian Kongssund Moelven IL - Friidrett M16-19 år 34:42 00:50 3 Stian Stærkeby Jelstad Modum FIK M20-34 år 35:22 01:30 4 Øystein Sendstad Åsen IL M20-34 år 36:29 02:37 5 Erlend Brandsnes MOELV M40-44 år 37:08 03:16 6 Eirik Sendstad Åsen IL M20-34 år 37:17 03:25 7 Bjørn Robstad Moelven IL - Friidrett M45-49 år 38:21 04:29 8 Jonas Hoelsveen Raufoss IL -Friidrett M16-19 år 40:30 06:38 9 Oliver Holum-Jakobsen Moelven IL G13-15 år 40:41 06:49 10 Ask Alhaug Hamar Skiklubb G13-15 år 40:49 06:57 11 Henrik Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag G13-15 år 41:21 07:29 12 Anders Grini Mjøsski M16-19 år 41:27 07:35 13 Bjørn Bergaust Nmfs M40-44 år 41:46 07:54 14 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb M55-59 år 42:07 08:15 15 Jon Anders Bordal Ringsaker O-klubb M50-54 år 42:11 08:19 16 Magnus Johannessen Moelven IL M16-19 år 43:33 09:41 17 Sverre Haugli Hamar Skiklubb M16-19 år 44:22 10:30 18 Kjetil Ørbekk Gubbetrim M40-44 år 45:37 11:45 19 Rune Løsnesløkken MOELV M40-44 år 46:08 12:16 20 Simen Johannessen Moelven IL M16-19 år 46:47 12:55 21 Frank Vegar L. Hanssen Moelven IL M45-49 år 47:31 13:39 22 Isak Engeskaug Mjøsski G13-15 år 48:04 14:12 23 Stian Øveråsen MOELV M35-39 år 49:08 15:16 24 Arnt Wessel Mengshoel Moelven IL G13-15 år 49:23 15:31 25 Frode KORSMO Roterud IL M40-44 år 49:45 15:53 26 Sondre Borgedal Moelven IL G13-15 år 50:25 16:33 27 Erlend Robstad Moelven IL Ski G13-15 år 50:44 16:52 28 Stian Sorken Brøttum il M35-39 år 50:49 16:57 29 Carsten Bakke Moelven IL M50-54 år 51:43 17:51 30 Lasse Føleide BERGEN M20-34 år 51:58 18:06 31 Jarle Weium Glomseth Vang Skiløperforening G13-15 år 52:36 18:44 32 Arne Røste Ringsaker O-klubb M40-44 år 53:25 19:33 33 John Arne Jægersborg Moelven IL M40-44 år 53:42 19:50 34 Roy Kjørnes Moelven IL M45-49 år 54:45 20:53 35 Thomas Strøm Grebstad Vardal IF M20-34 år 55:03 21:11 36 Pål Bolstad Mjøsski G13-15 år 55:29 21:37 37 Håkon Seim Detta var da Ingen Sak! M35-39 år 56:10 22:18 38 Andre Saxegaard Remind M40-44 år 56:47 22:55 39 Anders Jensen MOELV M40-44 år 57:16 23:24 40 Sebastian Stegane Vardal IF M20-34 år 57:28 23:36 41 Johannes Herberg Moelv G11-12 år 58:24 24:32 42 Erik Haugen Næroset IL M50-54 år 01:10 26:18 43 Eljar Wessel Mengshoel Moelven IL G11-12 år 01:01 27:08 44 Lennart Karlsen Gubbetrim M50-54 år 1:01:21 27:29

