- Vi er bra fornøyde, sa Andrine Benjaminsen etter å ha løpt Norge inn til bronse på dagens VM-sprintstafett i sentrum av danske Kolding.

- Det er mange gode lag og høyt nivå, dermed må vi prestere maksimalt for å kunne kjempe helt i toppen. Det gjorde vi ikke i dag, og da blir det bronsemedalje, fortsatte hun.



For etter at Ane Dyrkorn, Lukas Liland og Kasper Fosser hadde gjort unna de innledende etappene ble Benjaminsen sendt ut som 6. lag – med drøye minuttet opp til Storbritannia og Sverige, som kjempet om seieren.På sisteetappe avgjorde Tove Alexandersson til sin – og Sveriges – fordel, og kunne løpe Sverige inn til den 4. strake gullmedaljen i VM på denne øvelsen. Storbritannia fikk sølvmedalje, nasjonens første VM medalje i orientering siden 2008. For Norge – og Benjaminsen – handlet det på sisteetappe om å «løpe hjem» den siste medaljen. Og hennes taktikk var å ta kommandoen i feltet:





- Jeg løp offensivt i front, og gjorde det vanskelig for de bak å ta meg igjen, sa jenta som i fjor løp Norge inn til sølv på denne distansen i Tsjekkia.I år ble det bronse, og Norge er i gang med medaljesankingen under mesterskapet i Danmark:- Fint å åpne med medalje.



Mesterskapet fortsetter med knockout sprint på tirsdag, og Norges 3. etappeløper har godt å melde om sin gjenstridige vonde lyske i den anledning:





- I dag var lysken overraskende bra. Man tenker ikke på det når en løper VM. Men selv om det føltes bra i dag, tar jeg ikke den endelige beslutningen på om jeg løper knockout sprint før i morgen tidlig, sa han etter sin etappe.

Kilde: Norsk orientering Foto: Ivar Haugen