Årets Mont Blanc Marathon fikk en heller dårlig start da 90 kilometeren som skulle starta klokka 4.00 natt til fredag, ble avlyst på grunn av dårlig vær. Med regn, sterk vind og bare noen få varmegrader i høyden valgte arrangøren å sette sikkerheten i høysetet. KM Vertical som skulle gått fredag kveld, ble av samme grunn utsatt til lørdag morgen.

Men så tok både været og stemningen seg opp. Både lørdag og søndag var sola framme, og hvis noen klaga på været, var det heller fordi det var for varmt enn for kaldt.

Som vanlig var det med mange norske løpere på denne løpsfesten i Chamonix i Frankrike. Vi har funnet 50 med Norge som nasjon i resultatlistene, men den "nordmannen" som utmerka seg mest, var Jonathan Albon. 33-åringen som er britisk statsborger, flytta til Bergen i 2014 og har siden bodd i Norge. Den allsidige atleten er en av verdens beste i både hinderløp og fjelløp. I fjor vant han OCC-løpet i Ultra-trail du Mont Blanc, og nå ble han igjen hylla som vinner av folkemengden i Chamonix.

De som fulgte Albon lengst, var to øst-afrikanske løpere, Pkemoi Robert fra Kenya og Petro Shaku fra Eritrea. Men det kosta å henge på Albon, og de to måtte til slutt nøye seg med 6. og 13. plass. Nærmest Albon i mål var italienske Davide Magnini og japanske Ruy Ueda som var drøye 4 og 5 minutter bak.

Jonathan Albon så sterk ut hele veien, og trass i et fall i den siste nedstigningen til Chamonix hadde han full kontroll. Maratonløypa, som tidligere har hatt målgang 1000 høydemeter over Chamonix, var før årets løp endra, og med målgang i Chamonix ble avslutningen en lang og ganske teknisk nedoverbakke.

To helnorske menn klarte en plass blant de 50 beste i maratonløpet. Jonas Hesthaug ble nummer 30 og Magnus Svingheim nummer 42 av mennene.

Kvinneklassen ble suverent vunnet av spanske Sara Alonso. Her ble svenske, men Norge-bosatte, Johanna Åström nummer 11 og Sylvia Nordskar nummer 14. De to hadde henholdsvis 27 og 32 minutter fram til vinneren. Rutinerte Sissel Smaller vant 60-årsklassen og forsvarte dermed familiens ære på best mulig vis etter at husbond Petter Kragset fikk 90 km-løpet sitt avlyst.



Jonathan Albon (midten) vant foran Davide Magnini (til venstre) og Ruy Ueda. (Foto: arrangøren)





Spanske Sara Alonso ble tatt godt imot da hun kryssa målstreken i Chamonix som vinner. (Foto: arrangøre)





Svenske Johanna Åström som bor i Åndalsnes, løp inn til ellevteplass i Mont Blanc Marathon. (Foto: arrangøren)



Sissel Smaller sørga for norsk seier i klasse 60-64 år i maratonløpet. Her befinner hun seg i traversen etter siste matstasjon, ikke så lenge før den siste tøffe nedstigningen til Chamonix begynner. (Foto: Torleif Nøkleby)



42 km menn 1 Jonathan ALBON The North Face GBR SE H 03:35:20 2 Davide MAGNINI Salomon international ITA (Italie) SE H 03:39:41 3 Ruy UEDA JPN (Japon) SE H 03:40:42 4 Elhousine ELAZZAOUI Pini mountain racing MAR (Maroc) SE H 03:43:19 5 Thibaut BARONIAN SALOMON RUNNING FRA (France) SE H 03:47:27 6 Pkemoi ROBERT Sky Runneres Kenya KEN (Kenya) SE H 03:50:44 7 Andrzej WITEK Dynafit POL (Pologne) SE H 03:51:56 8 Anthony FELBER Team Sidas Matryx FRA (France) SE H 03:53:12 9 Antoine CHARVOLIN Team On Running FRA (France) SE H 03:53:48 10 Adrien MICHAUD Scott sports france FRA (France) M0 H 03:54:11 … 30 Jonas HESTHAUG SkyBlazers / Maurten NOR (Norvège) SE H 04:15:42 42 Magnus SVINGHEIM Nittedal IL NOR (Norvège) M0 H 04:32:37 55 Anders KJÆREVIK Salomon Norway M0 H 04:45:24 113 Kristian SKOGSRUD NOR (Norvège) M0 H 05:25:47 240 Frank A. JACOBSEN Tjøme Løpeklubb NOR (Norvège) M4 H 06:03:08 258 Tor Edvard NAKKEN NOR (Norvège) M0 H 06:06:46 853 Michael Just HANSEN NOR (Norvège) M3 H 07:33:17 1031 Neil Kr. SAMUELSEN NOR (Norvège) M2 H 08:00:03 1372 Anders DAVIDSEN CAS NOR (Norvège) M5 H 08:59:00 42 km kvinner 1 Sara ALONSO Salomon ESP (Espagne) SE F 04:14:49 2 Caitlin FIELDER Salomon NZL SE F 04:20:21 3 Moreno DANI HOKA ONE ONE/rabbit USA (Etats-Unis) SE F 04:21:52 4 Anaïs SABRIÉ Team Matryx FRA (France) SE F 04:22:10 5 Marcela VASINOVA Salomon CZE SE F 04:24:35 6 Kortazar OIHANA Salomon ESP (Espagne) M0 F 04:28:43 7 Fabiola CONTI Team Salomon ITA (Italie) SE F 04:28:52 8 Theres LEBOEUF FRA (France) M0 F 04:29:34 9 Emkay SULLIVAN CRAFT USA (Etats-Unis) SE F 04:31:17 10 Julie ROUX Team Salomon France FRA (France) SE F 04:33:52 11 Johanna ÅSTRÖM Arc'teryx SWE (Suède) SE F 04:42:04 … 14 Sylvia NORDSKAR HOKA x Untold Movement NOR (Norvège) SE F 04:47:09 43 Ofstad LILLI Salomon Norge NOR (Norvège) SE F 05:45:18 283 Ingfrid ANDERSEN NOR (Norvège) M3 F 08:51:59 293 Sissel SMALLER Hakallestranda Kondisjonslag NOR (Norvège) M5 F 08:56:51 349 Ann Kr. STEFFENSEN NOR (Norvège) M3 F 09:30:58

23 norske løp 23-kilometeren

Den 23 km lange Cross-løypa starter nede i dalen og har målgang 1000 høydemeter høyere opp i fjellsida. I og med at en slipper unna med en ikke alt for lang nedstigning, er dette et fint alternativ for de som ikke er så vant med å løpe nedover på ulendte stier.

Liv Richter hadde beste plassering av de norske med en 16. plass. Fram til vinner Malen Onsa Ansa fra Spania var det 44 minutter. Beste norske mann, Jonas Veka Tretli, var på sin side 48 minutter bak herrevinner Quentin Meyleu fra Frankrike, noe som holdt til en 79. plass for Tretli. I alt fullførte 12 norske menn og 11 norske kvinner 23 kilometeren.



Malen Osa Ansa løp i mål som vinner på Plan Praz som ligger 1000 høydemeter over Chamonix. (Foto: arrangøren)



Mange idylliske steder blir passert underveis også for de som velger den 23 km lange Cross-løypa. (Foto: arrangøren)



23 km menn 1 Quentin MEYLEU Team Asics Trail FRA (France) SE H 02:08:19 2 Mael ALLAIRE team brooks trail runners FRA (France) ES H 02:09:16 3 Hernandez Teixidor EDUARD Brooks Trail ESP (Espagne) M1 H 02:09:55 4 Baptiste ELLMENREICH Team Sidas Matryx FRA (France) SE H 02:15:01 5 Dylan RIBEIRO FRA (France) SE H 02:15:17 … 79 Jonas Veka TRETLI Team Lillebo/Salomon NOR (Norvège) M0 H 02:56:34 156 Oystein ARNEBERG Bø Milers NOR (Norvège) M0 H 03:16:58 163 Amund ØGAR MEISAL NOR (Norvège) SE H 03:18:02 374 Roger HANDELAND Tananger NOR (Norvège) M3 H 03:48:49 417 Espen ISAKSEN CHOLDIES NOR (Norvège) M3 H 03:53:54 484 Inge SVAE-GROTLI CHOLDIES NOR (Norvège) M3 H 04:00:26 503 Sandvik RUNAR Én plan NOR (Norvège) M0 H 04:02:31 573 Geir LOTHE CHOLDIES NOR (Norvège) M3 H 04:10:10 792 Espen OSALAND Sandnes IL NOR (Norvège) M2 H 04:36:29 854 Andreas BRODAHL CHOLDIES NOR (Norvège) M4 H 04:44:19 1029 Frank-Ove NORDAL Varegg - Fjellgeitene NOR (Norvège) M4 H 05:15:18 1067 Bård Anders HAGEN NOR (Norvège) M1 H 05:28:21 23 km kvinner 1 Malen OSA ANSA Salomon ESP (Espagne) ES F 02:33:59 2 Isabelle LAMY TEAM Masters running FRA (France) M2 F 02:39:13 3 Fuertes IRENE Brooks Trail Runners ESP (Espagne) SE F 02:50:06 4 Ainara U MARTINEZ BROOKS TRAIL RUNNERS ESP (Espagne) SE F 02:51:34 5 Louise WANNER DSA Pontarlier FRA (France) SE F 02:54:42 6 Amalie BENGTSSON DEN (Danemark) SE F 02:58:36 … 16 Liv RICHTER Salomon Norway NOR (Norvège) SE F 03:17:11 42 Eirin BERSTAD Bergen NOR (Norvège) SE F 03:42:42 52 Carina BERSTAD Bergen NOR (Norvège) SE F 03:46:29 55 Hannah ENDRESEN Bø Milers NOR (Norvège) SE F 03:48:08 57 Kristine S. FOSSMARK NOR (Norvège) SE F 03:48:27 272 Inger Marie SAGA NOR (Norvège) M1 F 04:35:23 281 Trude OSALAND Sandnes IL NOR (Norvège) M3 F 04:36:31 294 Anette ERLANDSEN Hvam IL Runners NOR (Norvège) M1 F 04:37:44 327 Liv K Søvik JOHNSEN NOR (Norvège) M1 F 04:42:31 452 Elisabet SANDHEI NOR (Norvège) M1 F 05:03:51 470 Marte ELSHAUG Horneberg IL NOR (Norvège) M1 F 05:06:52



Silje Hansen med både 5. og 8. plass

Silje Hansen fra Nordreisa trives i Chamonix, og også i år stilte hun opp på både 10 km og KM Vertical. Siden KM Vertical ble utsatt fra fredag kveld til lørdag morgen, betød det at det ble ekstra dårlig tid til å restituere mellom de to løpene siden også 10 kilometeren gikk på lørdag. Desto mer imponerende at hun klarte femteplass på 10 kilometeren og åttendeplass på KM vertical. I begge løpene ble det seier i veteranklasse 40-44 år.

Torleif Nøkleby ble beste norske mann på 10 km, og i tillegg kunne han glede seg over seier i konkurranse med 32 andre i klasse 60-64 år. Nøkleby som er delvis bosatt i Chamonix, brukte 58.14 på den delvis nokså kuperte mila. Storparten av løpet foregår på god kjerreveg, men det bratteste partiet går på smal og ulendt sti.

Helge Tepstad var best av de tre norske mennene som løp KM Vertical.





Starten på 10 km har gått med fjella og breene som mektig ramme. (Foto: arrangøren)



Torleif Nøkleby var strålende fornøyd med å gå helt til topps i klasse 60-64 år. (Foto: privat)



10 km menn 1 Llewellyn GROENEVELD New Balance ZA RSA SE H 00:37:29 2 Ludovic BOUR A2M FRA (France) SE H 00:39:13 3 Jules MONGELLAZ FRA (France) CA H 00:39:19 4 Julien MASCIOTRA FRA (France) M0 H 00:39:33 5 Thibault JEAN The North face FRA (France) SE H 00:39:45 284 Thorleif NOEKLEBY M5 H NOR (Norvège) 344 00:00:00 451 Jacob A. LOVENSKIOLD SE H NOR (Norvège) 585 00:06:50 499 Tjabe J. VAN LESSEN SE H NOR (Norvège) 671 00:09:40 760 Lars BYSHEIM ES H NOR (Norvège) 1557 00:41:18 760 Jakob BYSHEIM ES H NOR (Norvège) 1557 00:41:18 762 Helge TEPSTAD M2 H NOR (Norvège) 1559 00:41:27 10 km kvinner 1 Elsa SOULARD Entente angevine athletisme FRA (France) SE F 00:46:39 2 Charlotte DAUCHOT Brooks Trail Runner FRA (France) SE F 00:46:59 3 Justine LANNE Esclops d'Azun FRA (France) ES F 00:47:22 4 Quentin VIGUIER Comité Mont-Blanc FRA (France) CA F 00:47:45 5 Silje HANSEN FRISTELSEN Bakeri og Konditori AS NOR (Norvège) M1 F 00:48:54 47 Silje TOTLAND Bouvet NOR (Norvège) SE F 00:57:12 330 Ellen Nøstvik BAKKSJØ Bouvet NOR (Norvège) SE F 01:14:02 458 Gina MAGNUSSEN NOR (Norvège) SE F 01:19:40 KM Vertical menn 1 Vincent LOUSTAU Team Vibram FRA (France) SE H 00:38:28 2 Gedeon POCHAT Team dynafit FRA (France) SE H 00:38:33 3 Boris ORLHAC Team Go Sport Auvergne FRA (France) SE H 00:38:46 4 Ryunosuke OMI adidas TERREX JPN (Japon) ES H 00:40:30 5 David SAMBALE SALOMON DEUTSCHLAND GER (Allemagne) ES H 00:42:20 … 84 Helge TEPSTAD NOR (Norvège) M2 H 00:55:20 151 Lars BYSHEIM NOR (Norvège) ES H 01:00:48 247 Jakob BYSHEIM NOR (Norvège) ES H 01:08:30 KM Vertical kvinner 1 Jessica PARDIN La Sportiva FRA (France) M0 F 00:45:22 2 Elise PONCET TEAM SIDAS MATRYX FRA (France) SE F 00:46:17 3 Grace STABERG dynafit USA (Etats-Unis) ES F 00:47:24 4 Hannah RUSSELL Helm Hill Runners English SE F 00:49:29 5 Charlotte DAUCHOT Brooks Trail Runner FRA (France) SE F 00:50:33 … 8 Silje HANSEN FRISTELSEN Bakeri og Konditori AS NOR (Norvège) M1 F 00:53:45



Vi avslutter med et bilde fra Duo Etoile, som er et parløp som går seint om kvelden. Ingen norske stilte der i år, men de som gjorde det, fikk med seg noen mektige naturopplevelser. (Foto: arrangøren)