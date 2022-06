10 kilometeren var den mest populære distansen med 22 fullførende, mens 17 løp 5 km og 5 halvmaraton. Sjøl om det nok var i varmeste laget med tanke på optimale forhold for de lengste distansene, så må forholdene likevel kunne sies å være gode med fint lite vind i den åpne og flate løypa.

Martin Gulliksen og Kaja Nordhus Thuv var raskest på 5 km med henholdsvis 17.06 og 20.23. Det skal legges til at Kaja Nordhus Thuv er bare 14 år, noe som ikke gjør prestasjonen noe mindre sterk. Rundløypa er på 2,63 km, så på 5 km, løpes det nesten to runder.



14 år gamle Kaja Nordhus Thuv (481) fra Nesodden IF vant 5 km på 20.23 og svenske Linnéa Öberg (500) ble nummer tre på 10 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Halvveis på 5 km ledet Alexander Stavik (493) med tre sekunder på Martin Gulliksen (284). I mål var det seks sekunder i favør Gulliksen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Martin Gulliksen var meget fornøyd med å vinne 5 km.

– Det skjer ikke hver dag, sa Gulliksen etter løpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Ingen har flere deltagelser i Perseløpet enn Dorte Foss fra Raufoss. Søndag ble det en andreplass på 5 km med tiden 22.20. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





59 år gamle Ingunn Monsen fra SK Vidar ble tredje kvinne på 5 km med 22.59. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Godt nivå på 10 km

Perseløpet er for alle, og i denne utgaven var det 12 som løp under 40 minutter, og 10 som brukte mellom 40 og 49 minutter. At ingen brukte verken 50 eller 60 minutter, skyldes ikke at de som trenger litt lengre tid ikke er velkomne.

Audun Magnus Martinsen var raskest av herrene med 34.08, mens Marianne Harnes vant kvinneklassen på 38.15.



Naprapat og PT Marianne Harnes er tiligere fotballspiller, men nå er fokuset på løping. Det endte med seier på 10 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



De tre beste på mila – Halvor Weberg, Audun Magnus Martinsen og Ulrik Auestad Tollefsen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Fem mann og ingen kvinner løp halvmaraton

Mathias Langfjæran Køhn fikk god konkurranse fra Mads Buhaug, men til slutt skilte det drøye minuttet mellom dem. Køhn vant på 1.16.40, mens Buhaug, som primært er skiløper, noterte 1.17.50. To mann snek seg i tillegg under 1.30, mens Marius Ruud utgjorde baktroppen med 1.44.11.



Halvmaratonvinner Mathias Langfjæran Køhn så uberørt ut da han passerte 5 km på 17.03. Bak ser vi Martin Gulliksen som vant 5 kilometeren. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Langrennsløper Mads Buhaug (476) fra Øyer-Tretten IF ble andremann på halvmaraton på pene 1.17.50. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Pallen på halvmaraton – Mads Buhaug, Mathias Langfjæran Køhn og Thomas Kristoffersen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Alle resultat