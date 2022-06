– Jeg har aldri vært med på Kondisløpet tidligere, men syntes denne varianten med kilometersanking i ferietida var interessant. Da har jeg noe å strekke meg mot. I tillegg hjelper det jo at det er mange flotte premier en kan vinne, sier Kari Beate og sikter til alle uttrekkspremiene som blir trukket ved månedens slutt.

LES OGSÅ: 11 par løpesko som uttrekkspremier i Kondisløpets kilometersanking

Aktiv hele livet

Kari Beate har vært aktiv med idrett hele livet.

– Jeg deltok i mitt første skirenn som 3-åring. I tillegg til langrenn, drev jeg med både fotball og friidrett i barne- og ungdomsåra. Etter at jeg ble voksen ble det litt til og fra med treningen. Tidlig i 30-åra startet jeg opp igjen med løping. Jeg orket ikke lenger kjenne på at jeg var i så dårlig form og ble sliten av aktiv lek med ungene, sier Kari Beate og legger til at hun savnet idretten.

– Jeg har alltid likt å trene, sier damen som løper 80-90 kilometer i uka fordelt på 5-6 økter.

I Kondisløpets kilometersanking kan en også sanke kilometer når en går tur. Kari Beate går imidlertid sjelden.

– Det blir mest løping, men det hender at det blir en fjelltur eller gåtur i skogen med familien, og på vinteren går jeg litt på truger, forteller hun.

Har bevart langrennsinteressen

Det blir fortsatt en del langrennstrening på Kari Beate.

– Jeg bruker mye langrenn som trening vinterstid for å avlaste løpebeina litt. Jeg liker å gå på ski fortsatt. Ettersom jeg bor så tett på et fantastisk fjellterreng, blir det både en del langrenns- og randoneeturer, sier Kari Beate som bor i Sauland i Telemark.

I ferien blir mye av løpingen byttet ut med kajakk, sup-brett og fjellturer, men Kari Beate føler likevel det skal gå greit å sanke 200 kilometer.

– Det blir motiverende å få det til, sier hun.