Etter hva Kondis har klart å regne ut, så var årets Skagerrakmila utgave nummer 30. Løpet som går i idylliske områder blant annet gjennom Barbu Park og langs bryggen i Arendal, samlet i år 178 deltakere totalt.



Skagerrakmila er, som navnet sier, først og fremst et 10-kilometersløp - men det arrangeres en 5-kilometer også. Det stilte ikke opp flere enn 13 løpere på den distansen, men vinneren fikk oppmerksomhet for tida og alderen. Elias Gumpen Engesland er kun 13 år, men har allerede god fart i beina. Med snittfart 3:50 på kilometeren, løp han i mål på 19:14 og tok totalseieren. Den unge vinneren som løper for Birkenes IL Langrenn er også kretsmester i terrengløp.



På andreplass på den korteste distansen kom Patrik Dasler fra APL med 25:05, mens Simen G. Pedersen fra IK Grane Arendals Friidrett (født i 2010), ble nummer tre på 25:15. Beste jente ble Caroline Ottersland Andresen. Hun løp på 26:50. Ragnhild Abusland ble nummer to med 30:41 og Linn Beate Andersen ble nummer tre med 32:03.



Skagerrakmila

165 deltakere gjennomførte mila denne gangen. Med ni sekunders margin var det Jan Henrik Sivertsen fra UPC som var raskest. Hans tid ble 34:30. Kristian Berger fra Kamp/Vestheim IF ble nummer to med 34:39 og Magnus Thorkildsen fra Trauma løp på 34:44 og ble tredjemann.



- Det var en varm og fin sommerdag i Arendal. Temperaturen og løypeprofilen gjorde det til et relativt tøft løp, forteller vinner Sivertsen til Kondis.

- Vi var en liten gruppe som løp samlet til 4-5 km før det ble litt avstand mellom oss. For min del var det 15 år siden jeg løp Skagerrakmila sist. Forhåpentligvis blir det mange deltakelser i årene som kommer, fortsatte han.



Silje Røynstrand fra Grimstad Løpeklubb var raskest av kvinnene og vant soleklart med 38:37 på klokka. Hilde Bergh Madsen fra MUIL tok andreplassen med 43:00 og Ingvild Gumpen fra IL Gry ble nummer tre med 43:22.



Resultater

10 km 5 beste menn 1 Jan Henrik SIVERTSEN [53] 1986 UPC 03:27 34:30:00 2 Kristian BERGER [166] Kamp/Vestheim I.F. 03:27 34:39:00 3 Magnus THORKILDSEN [132] 1984 Trauma 03:28 34:44:00 4 Jaroslaw SOSIN [43] 1968 Grimstad løpeklub 03:29 34:56:00 5 Lars AASHEIM SVALAND [69] 1995 Birkenes IL 03:31 35:12:00 10 km 5 beste kvinner 1 Silje RØYNSTRAND [41] 1992 Grimstad løpeklubb 03:51 38:37:00 2 Hilde Bergh MADSEN [151] 1980 MUIL 04:18 43:00:00 3 Ingvild GUMPEN [169] 1982 IL Gry 04:20 43:22:00 4 Ingri Meum BYRKJEFLOT [59] 1984 Trondheim og omegn sportsklubb 04:21 43:36:00 5 Ingrid BØYLESTAD LANDA [102] 1971 Froland IL 04:23 43:52:00 5 km 5 beste menn 1 Elias Gumpen ENGESLAND [510] 2009 Birkenes IL Langrenn 03:50 19:14 2 Patrik DASLER [512] 1973 APL 05:01 25:05:00 3 Simen G PEDERSEN [503] 2010 IK Grane Arendal friidrett 05:03 25:15:00 4 Arne THORSTENSEN [148] 1961 ØTIIF 05:19 26:39:00 5 Mathias SEIME [508] 2010 IK Grane Arendal friidrett 05:39 28:19:00 6 Jan Kenneth STAVENES [506] 1976 06:47 33:58:00 5 km 5 beste kvinner 1 Caroline OTTERSLAND ANDRESEN [511] 2005 05:22 26:50:00 2 Ragnhild ABUSLAND [505] 1979 06:08 30:41:00 3 Linn Beate ANDERSEN [504] 1985 06:24 32:03:00 4 Amalie NESSET STAVENES [507] 2010 jstavenes@gmail.com 06:47 33:57:00 5 Jorunn ASKLAND [509] 1971 Friskis og Svettis 07:28 37:20:00 6 Ragnhild Olsbu KITTELSEN [502] 2001 07:36 38:03:00 7 Ingrid Olsbu KITTELSEN [501] 1991 07:36 38:04:00

Mer informasjon:

