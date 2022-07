Oslos Bratteste, som ble startet i 2009, har til sammen samlet nærmere 30 000 deltakere i løpet av sine år. Disse har total løpt opp til Mount Everest 1383 ganger. Det har vært deltakere opp i rullestol, på krykker, i bæremeis, som utdrikningslag og som tv-innslag i Senkveld på TV2. Det som likevel har skapt sterkest inntrykk er menneskene.



– Det er mange som presser sine egne grenser og selv om du har løpere som jogger opp på under kvarteret, så er det alle hylene, tårene og klemmene som blir delt ut etter målgang for alle som virkelig har kjempet mot seg selv og vunnet som har vært det mest rørende, sier markedssjef Kristian Ruud.



– Vi startet løpet fordi vi ønsket å gi en arena for mestring gjennom et sosialt og tøft event, samt å dekke startkontingenten for Holmenkollstafetten. Nå har vi nådd målet om å vinne Holmenkollstafetten (dog i veteranklassen) og da faller det seg naturlig å gi seg, sier Ruud.



Oslos Bratteste, som på sitt største samlet nærmere 5000 deltakere, har som mange idrettsarrangement på sitt nivå fått ufrivillig pause i 2020 og sterke begrensninger i 2021. Noe som førte til at det i fjoråret var tak på 1500 deltakere. Det endte med nesten 1500 påmeldte og ca 1200 startende.



– For oss har det viktigste vært å skape en unik opplevelse for Oslo by, noe som beveger seg i grenselandet mellom idrettskonkurranse og event, noe som alle deltakerne kunne være stolte av og som vi selv er stolte av å lage. Vi har skapt en attraksjon som vi nå opplever er i fare for å bli en institusjon og det er ikke ønskelig, sier Ruud.



Etter snart 14 år er det siste Oslos Bratteste gjennomført.



– Vi ønsker å takke alle deltakere, samarbeidspartnere og alle folka som har vært med å bygge og skape opplevelsen Oslos Bratteste. Wyllerløypa er bare en bratt bakke – deres mål og drømmer skapte «Ufordringen alle kan klare», takk for oss, det har vært en ære,.avslutter Ruud.





På det meste var det opptil 5000 deltakere i Oslos Bratteste. (Foto: arrangøren)