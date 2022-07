Kondisløpets kilometersanking er både for deg som liker å samle kilometer og for deg som trenger en ekstra motivasjon for å opprettholde treninga gjennom ferieperioden. Vi har kun uttrekkspremier! Løp og/eller gå 200 kilometer i juli og bli med trekningen av 11 løpesko og mange andre flotte uttrekkspremier.

Det er enkelt å delta. Du kan samle kilometer både gående og løpende. Det eneste kravet er at kilometersankingen er gjort på en treningstur. Det er ikke nok å ha gått rundt i huset med støvsugeren selv om det også kan være krevende.

Etter hver treningstur noterer du ned tidspunktet for treningen og hvor mange kilometer det ble. Ved slutten av måneden summerer du opp og melder inn resultatene til oss. Du bør sikre elektroniske bevis av treningsturene dine enten i klokke eller treningsapper i tilfellet du blir plukket ut for kontroll.

Alle som tilbakelegger over 200 kilometer blir med i trekningen av flotte premier.

