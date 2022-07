Selv om veldig mange av verdens beste utøvere allerede er i VM-modus, ble det likevel et flott Diamond League-stevne på den ærverdige og 120 år gamle olympiske arenaen i Stockholm.



Hedda Hynne tilbake: Hun ble syk rett etter Bislett Games og rakk så vidt å delta i NM i helga. Nå gikk det litt fortere enn i NM, men hun trenger enda noen uker før vi kan forvente årets første løp under 2.00 på 800 m. I et meget sterkt felt i Stockholm hadde hun kun Lovisa Lindh bak seg. (Foto: Kjell Vigestad)

800 m kvinner

Rank Lane Nat Name Time Qual. rank Qual. points ÅRSBÄSTA PERSONBÄSTA 1 2 KEN MORAA Mary 1:57.68 4 13 1:57.45 1:57.45 2 6 GBR HODGKINSON Keely 1:58.18 1 31 1:57.71 1:55.88 3 7 AUS BISSET Catriona 1:58.54 SB 7 10 1:59.42 1:58.09 4 4 UGA NAKAAYI Halimah 1:58.85 5 13 1:58.68 1:58.03 5 5 USA HURTA Sage 1:58.95 6 13 1:58.30 1:58.30 6 1 RSA SEKGODISO Prudence 1:59.52 16 3 1:58.41 1:58.41 7 5 USA FELDMEIER Brooke 1:59.73 19 2 1:59.08 1:59.08 8 7 NOR HYNNE Hedda 2:02.09 23 1 2:00.90 1:58.10 9 3 SWE LINDH Lovisa 2:03.22 2:02.24 1:58.77 SPLIT TIMES DISTANS Nat Name Time 400 AUS BILLINGS Sarah 57.45 Varvtider Varv Time 1 57.45 2 1:00.24





Gode svenske tider: I et passelig godt felt ble flere svensker dratt med til gode tiden og hvor Jonathan Grahn satte svenske juniorrekord med 3.40.29. (Foto: Kjell Vigestad)



1500 m menn

1 5 CZE SASÍNEK Filip 3:36.56 3:36.22 3:35.02 2 3 GBR STONIER Matthew 3:36.60 3:35.92 3:35.92 3 7 UGA MUSAGALA Ronald 3:36.90 SB 3:38.31 3:30.58 4 9 AUS RAMSDEN Matthew 3:37.05 SB 3:38.01 3:34.08 5 8 SWE PIHLSTRÖM Samuel 3:37.23 PB 3:38.46 3:38.46 6 11 IRL COSCORAN Andrew 3:37.33 3:36.54 3:35.66 7 4 SWE BERGLUND Kalle 3:39.92 SB 3:33.70 8 10 SWE GRAHN Jonathan 3:40.29 PB 3:41.20 3:41.20 9 6 SWE BERLIN Gustav 3:40.37 PB 3:50.52 3:41.14 10 2 SWE NILSSON Alexander 3:45.07 PB 3:45.13 3:45.13 11 1 SWE YASSIN Abdelfath 3:48.72 3:46.45 3:42.51 SPLIT TIMES DISTANS Nat Name Time 400 POL CZERWINSKI Adam 56.36 800 POL CZERWINSKI Adam 1:55.60 1200 AUS BUCKINGHAM Ben 2:55.87 Rundetider: 1 56.36 2 59.24 3 1:00.27 4 55.38



Overraskende vinner: Det var både varmt og blåste en del på Stockholm Stadion onsdag kveld. Likevel ble det mange gode tider på 3000 m med to mann under 7.30. Favoritten Jacob Kiplimo ledet inn på oppløpet, men måtte gi tapt på de siste meterne.Domnic Lobalu. (Foto: Diamond League AG)



Domnic Lobalu er flyktning og stiller for World Athletics' Athlete Refugee Team. Han hadde 7.49.31 som pers på 3000 m før stevnet, så det ble en forbedring med nesten 20 sekunder.



Narve Gilje Nordås hadde en glimrende avslutning på løpet. Han lå helt sist med noen meter fram til nest siste løper da kun siste runde sto igjen. Han tok igjen tre løpere og passerte dem med solid margin. Han kom ned fra høydetrening i St. Moritz dagen før løpet sammen med trener Gjert Ingebrigtsen, som ikke var helt fornøyd med sin elev. Narve løper for anspent, sa Gjert. Første på spurtrunden løper han slik han skal og kan.



Narve på sin side mente at å løpe 2.30-fart per km blir for fort for han på de første rundene. Derfor ble det ikke pers i Stockholm. Med litt roligere åpningsfart,ville det blitt en bedre sluttid, sa Narve..



3000 m menn

Rank Pos Nat Name Time Qual. rank Qual. points ÅRSBÄSTA PERSONBÄSTA 1 4 ART LOBALU Domnic Lokinyomo 7:29.48 WL PB 7 8 8:14.43 7:49.31 2 8 UGA KIPLIMO Jacob 7:29.55 SB 11 7 7:26.64 3 3 KEN KEMBOI Cornelius 7:31.26 SB 13 6 4 12 AUS McSWEYN Stewart 7:31.93 SB 15 5 7:28.02 5 6 BDI NDIKUMWENAYO Thierry 7:34.91 PB 3 12 7:41.04 6 5 GUA GRIJALVA Luis 7:38.67 NR PB 21 3 7:48.08 7 2 NED FOPPEN Mike 7:43.37 SB 18 4 7:39.75 8 1 NOR NORDÅS Narve Gilje 7:44.28 27 1 7:43.53 7:41.31 9 7 AUS RAYNER Jack 7:47.62 PB 22 3 7:52.70 10 10 JPN MIURA Ryuji 7:47.98 PB 7:55.43 7:48.07 11 11 ETH YIHUNE Addisu 7:48.51 SB 19 4 7:39.27 DNF 9 ESP MECHAAL Adel 25 2 7:47.25 7:35.28 SPLIT TIMES DISTANS Nat Name Time 1000 FRA AKBACHE Mounir 2:30.38 2000 AUS McSWEYN Stewart 5:02.47 Rundetider: 1 1:01.09 2 1:00.12 3 1:00.50 4 1:00.95 5 1:01.54 6 1:01.17 7 54.92

3000 m hinder kvinner 1 5 KAZ JEPKEMEI Daisy 9:15.77 SB 5 8 9:27.39 9:06.66 2 8 FRA FINOT Alice 9:19.59 NR PB 7 7 9:21.41 9:21.41 3 2 SUI SCHERRER Chiara 9:24.16 3 10 9:20.28 9:20.28 4 7 UKR STREBKOVA Nataliya 9:24.54 NR PB 10 5 9:33.11 9:32.05 5 6 GER MEYER Lea 9:25.61 PB 12 4 9:26.89 9:26.89 6 4 KEN CHERONO Fancy 9:34.61 SB 15 3 9:36.74 9:27.30 7 10 GER BURKARD Elena 9:40.67 SB 18 2 9:50.10 9:27.81 8 1 GER KRAUSE Gesa Felicitas 9:44.44 SB 21 1 9:03.30 9 9 POL KAPALA Patrycja 9:45.21 PB 9:48.49 9:48.49 10 3 SWE LILLEMO Emilia 9:46.97 PB 9:53.61 9:49.36 SPLIT TIMES DISTANS Nat Name Time 1000 KEN CHEPNGETICH Rosefline 3:05.37 2000 KAZ JEPKEMEI Daisy 6:12.05

"Nasjonal" 800 m

Rank Lane Nat Name Time ÅRSBÄSTA PERSONBÄSTA 1 7 GBR PATTISON Ben 1:46.06 1:45.16 1:45.16 2 5 IRL FITZSIMONS John 1:46.80 1:45.66 1:45.66 3 2 AUS PERROTT Jye 1:47.03 1:45.61 1:45.61 4 7 SWE FRANCOIS Felix 1:47.21 SB 1:47.43 1:46.96 5 1 NZL PRESTON James 1:48.29 1:45.30 1:45.30 6 3 OMA AL-SULEIMANI Mohammed 1:48.45 PB 1:50.91 7 6 SWE ANDERSSON Joakim 1:48.74 1:48.31 1:46.51 8 5 ERI ASGEDE Habtom 1:50.56 PB 1:50.74 1:50.74 9 4 SWE SEIFERT Björn 1:51.74 SB 1:51.76 1:50.95 SPLIT TIMES DISTANS Nat Name Time 400 HUN KISS Gergo 51.86 1 51.86 2 54.20

800 m menn - Diamond League

Rank Lane Nat Name Time Qual. rank Qual. points ÅRSBÄSTA PERSONBÄSTA 1 6 ALG MOULA Slimane 1:44.60 5 8 1:44.19 1:44.19 2 6 FRA ROBERT Benjamin 1:45.11 1 22 1:43.75 1:43.75 3 5 FRA TUAL Gabriel 1:45.29 2 17 1:44.23 1:44.23 4 1 SWE KRAMER Andreas 1:45.42 8 7 1:44.59 1:44.47 5 7 KEN KORIR Emmanuel Kipkurui 1:45.85 SB 15 5 1:46.29 1:42.05 6 3 ESP BEN Adrián 1:45.85 21 3 1:44.93 1:44.18 7 4 KEN KIPRUTO Collins 1:45.86 10 7 1:44.58 1:43.95 8 2 KEN ROTICH Ferguson Cheruiyot 1:48.05 17 5 1:46.63 1:42.54

SPLIT TIMES DISTANS Nat Name Time 400 ALG BENMAHDI Khaled 49.71