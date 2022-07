Kristine Meinert Rød overraska mange da hun ble nummer fire på 10000 meteren og nummer fem på 5000 meteren i NM i Stjørdal sist helg. Da løp hun sin andre 5000 meter og kom i mål på 16.31,73. Nå forbedra hun den tida med 17 sekunder og klokka inn på 16.14,85.

Den store forbedringen kom til tross for at Kristine løp så å si hele løpet på Bislett alene. Det gikk litt for fort i hovedfeltet og alt fort med rumenske Stella Rutto som løp alene i tet og vant på 15.40,13. Det siste skjedde etter en ganske så tøff åpning og deretter gradvis saktere fart for Rutto. Hun har nok mye mer inne med et jevnere løpsopplegg, og 1000 m-passeringene til den eks-kenyanske 25-åringen var som følger:

2.57 - 3.02 - 3.10 - 3.16 - 3.15

Andreplassen gikk til danske Nanna Bové som løp på 16.02,35, mens altså 21 år gamle Kristine Meinert Rød ble nummer fem etter å ha løpt i jevn og god fart hele veien.



Stella Rutta er en opprinnelig kenyansk løper som nå løper for Romania. Hun har 15.06,93 som pers på 5000 m og 1.07.45 på halvmaraton. Under Boysen Memorial gikk åpningsrunden i en fart til sluttid på 14.10, og det straffa seg. Men seieren var aldri trua, og tida ble til slutt 15.40,13. (Foto: Samuel Hafsahl)



I motsatt ende av feltet løp Katrine Meinert Rød atskillig jevnere. Den 21 år gamle Oppegård-jenta har først i år deltatt i baneløp, og hun er allerede så god at hun i NM var i nærheten av medalje på både 5000 m og 10000 m. (Foto: Samuel Hafsahl)





Det gikk litt for fort med hovedfeltet for den norske representanten. Her er hun i ferd med å gi ei luke til de svenske jentene, og dermed ble det sololøp så å si hele veien for Katrine Rød Meinert. (Foto: Samuel Hafsahl)



Vanngravpasseringen til 5000 m-løperne er litt snillere enn vanngravpasseringen til hinder-løperne, sjøl om svingen blir litt lengre når en løper utenom. (Foto: Samuel Hafsahl)