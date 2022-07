Vilde Våge Henriksen ble liggende for seg sjøl et stykke bak tetfeltet og ca. like langt foran baktroppen. Med 10.25,67 var hun 7 sekunder bak sitt årsbeste og 12 sekunder bak persen satt under U23-EM i fjor.

Kristin Svendby Otervik viste fin framgang fra NM i Stjørdal der hun løp på 10.45,27. Nå ble tida 10.38,50. Også hun har et stykke ned til persen som hun i likhet med Vilde satte under U23-EM i fjor. Da løp hun på 10.20,42.

Hinderløpet i Boysen Memorial ble vunnet av Julia Samuelsson som spurta best av de tre svenske jentene. Hun løp på 9.54,94, og også Amelie Svensson kom seg under 10 minutter med 9.57,97.



Vilde Våge Henriksen sparker godt ifra for ikke å lande for djupt i vanngrava. (Foto: Samuel Hafsahl)





Alle resultat





Kristin Svendby Oterbu forbedra tida si fra NM sist helg, men har ennå et stykke igjen til fjorårsformen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Julia Samuelsson som her ligger sist i hovedfeltet, var til slutt først i mål. (Foto: Samuel Hafsahl)