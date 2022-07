Fra starten for siste startpulje siste dag. Bratsbergs Øyvind Ytterhus Utengen (til v.) og Sebastian Conrad (89), startmann for ledende Svorkmo/NOI midt i feltet. (Foto fra løpets facebookside)



St Olavsloppet som startet opp i 1988 er en landeveistafett mellom Östersund og Trondheim hvor retningen bytter hvert år. Løpet følger deler av den naturskjønne St Olavsleden over Stiklestad, Sandvika, Kall, Järpen, Alsen og Rödön. Løpet har fått sitt navn etter Olav Haraldsson som regjerte mellom fra 1015 til han falt i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Etter dette ble kong Olav Nordens hellige helgen, St Olav.

Årets utgave var den 35. i rekken og startet fra Trondheim onsdag og ble avsluttes i Östersund lørdag. Løpet består av fire dagsetapper på totalt over 340 km, hvorav den største delen går på asfaltert vei. Det er også mulig å delta på dagsetapper.



Total lengde St Olavsloppet 2022 = 344,6 km

Dag 1: Trondheim – Levanger 103,2 km

Dag 2: Levanger – Sandvika 65,0 km

Dag 3: Sandvika – Kall 93,8 km

Dag 4: Järpen – Östersund: 82,6 km



Hver dag er delt opp i 10-15 etapper med varierende lengde fra 1,8 til 11,8 km. Etappeoversikt



Bratsberg IL var i føringen etter 1. dag i herreklassen, men deretter hadde Svorkmo/NOI noen minutter bedre dagsetapper og var 16 minutter foran ved ankomst Østersund. Namdal Løpeklubb løp i til klar 3. plass.



IL Svorkmo/Nedre Orkdal med laurbærkransen etter neste 20 timers løping fra Trondheim til Østersund. (Foto fra løpets facebookside)



I den rene klasse kvinneklassen var Namdal løpeklubb i en egen klasse og vant ned over fire timers margin etter nærmere 25 timers felles innsats.



Namdal Løpeklubb damelag 1 i Østersund etter sin overlegne triumf. (Foto fra løpets facebookside)



St. Olavsloppets nettsider

St. Olavsloppet på Facebook

De beste i St Olavsloppet 2022: Motion damer: Plass Navn Land 1 2 3 4 Totaltid 1 Namdal Løpeklubb 1 NOR 7:25:42 4:41:08 6:49:58 5:57:28 24:54:17 2 St Olavs løpedamer NOR 8:40:34 5:26:42 8:07:02 6:51:36 29:05:55 3 Namdal Løpeklubb 2 NOR 8:53:25 5:25:38 8:28:39 7:07:25 29:55:07 Motion Mix: 1 Svorkmo/NOI NOR 5:51:33 3:39:01 5:21:32 4:37:46 19:29:54 2 Bratsberg IL lag 1 NOR 5:50:45 3:46:59 5:27:27 4:41:08 19:46:20 3 Namdal Løpeklubb 1 NOR 6:03:48 3:47:45 5:30:34 4:50:15 20:12:23 4 Offerdals SK JÄMT-RENT SWE 6:06:47 3:55:37 5:49:32 4:48:53 20:40:52 5 Hallkutarna SWE 6:16:36 3:52:46 5:48:54 4:48:04 20:46:21 6 Rindal NOR 6:10:45 3:52:34 5:50:00 4:53:41 20:47:02 7 Sockertoppen IF SWE 6:24:01 4:03:11 5:42:14 4:57:02 21:06:29 8 Bratsberg IL lag 2 NOR 6:44:13 4:06:59 6:03:51 5:06:51 22:01:56 9 Team Hardhaus NOR 6:33:27 4:20:41 6:07:35 5:09:29 22:11:13 10 Klæbu løpeklubb lag 1 NOR 6:39:35 4:11:17 6:15:16 5:16:08 22:22:17



