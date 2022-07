Malin Hoelsveen løp i det andre av tre heat. To løpere gikk direkte videre fra hvert heat pluss de to med de beste tidene i tillegg. Nåløyet var med andre ord ikke så stort, men mer enn stort nok for Malin. Etter å ha løpt billig innvendig på førsterunden gikk hun ut og kontrollerte det hele på andrerunden. På oppløpet gav hun på litt ekstra og vant heatet på 2.09.13.



Persen hennes er på 2.06,26 og vurdert fra hvordan hun løp, så er hun nok ikke langt unna å være i perseform. Det er imidlertid en rekke andre sterke jenter som også vil være med å kjempe om medaljene i finalen. Noe betydning kan det også ha å si om Malin har valgt å løpe 3000 m-finale i mellomtida. Den går onsdag kveld, og siden hun nå er finaleklar på 800 m, er det nok sannsynlig at hun står over den.



Det første heatet ble vunnet av tyrkiske Dilek Kozak på 2.08,02 og det tredje av Jana Becker på dagens beste tid, 2.06,99.



800 m jenter, forsøk, heat 2



