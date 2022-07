Håkon Moe Berg var innblanda i et par knuffeepisoder underveis som så ut til å koste både rytme og fart. Men trønderen lot seg ikke affisere, og etter hvert gikk han ut og plasserte seg lenger fram i feltet. Han var også bra med på fartsøkningen på sisterunden. Med tredjeplass i heatet var han på trygg i og med at fire fra hvert heat gikk videre – pluss de fire beste tidene.

Håkon løp på 3.54,03, og dermed var han mindre enn 4 sekunder bak persen til tross for at det var et heller rotete lureløp. Det tyder på at formen er god.

Den nederlandske favoritten, Niels Laros, lå i tet og styrte det hele, og han vant greit på 3.53,68. Sveriges representant Samuel Berhane røk ut med 4.05,36 og ellevteplass.





Håkon Moe Berg som nettopp fylte 16 år i juni, har hatt en strålende sesong, og nå er løpstalentet fra Kyrksæterøra klar for EM-finale på 1500 m. (Arkivfoto: Rune Helle)



1500 m gutter, forsøk, heat 1

Lett avansement for Andreas Fjeld Halvorsen

Andreas Fjeld Halvorsen så ut til å løpe med full kontroll hele veien. I første del av løpet lå han på skulderen til den som leda, mens han på sisterunden kontrollerte det hele fra tet. Da fire løpere hadde skilt seg ut på oppløpet, roa Andreas ned farten og løp tilsynelatende uanstrengt inn til andreplass.

Tida til den 16 år gamle Ull/Kisa-løperen ble 3.54,90, og i og med at han har så god pers som 3.44,49 hadde han nok en god del å gå på. Det kan komme godt med i finalen der han blant annet får bryne seg på nederlandske Niels Laros som har 3.43,49 som årsbeste og pers.



Andreas Fjeld Halvorsen hadde så god kontroll at han kunne gjøre en liten gest til de som fulgte løpet på tribunen. (Foto: European Athletics streaming)



1500 m gutter, forsøk, heat 2



Alle resultat



Mesterskapet sendes direkte herfra med kommentatorer på engelsk