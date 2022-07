Første øvelse på U18-EMs andre dag var forsøk på 2000 m hinder for gutter. Norge stilte med én representant, og 15 år gamle Kristian Bråthen Børve gjorde det som trengtes og vel så det. De fem første i hvert av de to heata gikk automatisk videre til finalen, og ut av siste sving lå Kristian på femteplass med god margin bakover. Fra siste hinder og inn til mål la han likevel inn en liten spurt. Dermed avanserte han to plasser og fikk pynta på persen. Den gamle var på 5.59,69, mens den nye er på 5.58,36.



Begge heatene ble vunnet av en spansk løper, og de og flere andre blir nok vanskelig for Kristian å slå i finalen som går torsdag kveld. Men bare med å komme seg dit har han gjort en god innsats i dette mesterskapet.





Vi ser Kristian Bråthen Børve i fjerde posisjon til høyre, klar til å gyve løs på 2000 m hinder. (Foto: European Athletics' streaming)



2000 m hinder gutter, forsøk, heat 1



