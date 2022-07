I 2019 var det rekorddeltakelse med 212 deltakere, og arrangørene i Risberget Turforening håper selvsagt på stor deltakelse også i år. Det er som tidligere 11 km for konkurranseklassene og valgfri 5 eller 11 km som gjelder for trimklassen. Trimmere kan for øvrig løpe eller gå når man vil i hele sommer (mellom 21. mai og 30. september) hvis ikke 9. juli passer inn i kalenderen. Barn kan stille i trimklasses 5 km sammen med voksne, men det også gratis barneløp for alle under 10 år med premie til alle på lørdag!

Startkontigenten er "latterlig lav" med 100 kr hvor 20 kr går til Redd Barnas innsamling for barn på flukt. Risberget Rundt premierer sine trofaste deltagere, og det er flotte medaljer for 1., 3. og 5. gangs deltakelse samt plaketter for 10, 20, 30 og 40 år. Uavhentede premier fra pandemi-årene 2020 og 2021 kan hentes i år.



Risberget og Kynna byr på ekstra mange aktivitetstilbud i år med med Opplev Kynna, Kynna Triatlon og Risberget Rundt. (Foto fra Risberget Turforenings facebookside)



