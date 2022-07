Tekst og foto: Stein Arne Negård



Løypene hadde mange poster med retningsforandringer så her var det viktig å være nøyaktig med kompasskursen. Terrenget var forholdsvis flatt og ganske likt, så det var vanskelig å lese seg inn igjen om man kom feil ut.



Løypene var fra D/H 1,5 km til D/H 5,5 km. Best i den lange løypa var Heidi Therese Wiest og Amund Beitnes.



Alle kveldens resultater finnes her



Bedrifts o-løpene tar nå sommerferie og første løpet til høsten er tirsdag 2. august fra Volkoia.





Amund Beitnes som best av herrene i langløypa, og Bjørn Solbergseter. (Foto: Stein Arne Negård)