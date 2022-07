Lucas Berge (15) og Amund Sigstad (2) hadde en spennende familieduell om seieren på kvartmaraton i Stavåsen. (Foto: Helene Berger)



Det var 28 helt jevnt fordelt på de to distanser som tok utfordringen og gjennomførte en tøff halvmaraton med over 240 høydemeter eller en kvartmaraton med over 150 høydemeter hovedsakelig på fine grusveier og litt asfalt med start og mål Strandbygda skistadion. Løpet har lav terskel med gratis deltakelse, enkel service og tidtaking ved hjelp av Strava.

Løpet som kom i gang i 2020 for å lage et tilbud i magre løpetider, hadde første gang 23 løpere på halvmaraton. I fjor hadde 22 deltagere muligheter å velge kvart- eller havmaraton. Den tredje utgaven var således den største så langt i Kondistreningas sommertradisjon. 18 stilte på fellesstarten for begge distanser søndag, og 10 hadde funnet et annet tidpunkt for å få det inn i løpskalenderen.



Sanna Haug løp en meget god kvartmaraton på 47.49 i den kuperte løypa. (Foto: Bjørg Enger)



Årets distansevinnere ble Steffen Johansen og Rønnaug Tveito Skille på halvmaraton, og Sanna Haug og Amund Sigstad på kvartmaraton. På sistnevnte distanse ble det et spennende oppgjør om seieren der 14-åringen Lucas Berge ledet fra start, før Amund Sigstad kom ajour flere ganger og spurtet fra nevøen opp til stadion og vant den interne familieduellen.





Rønnaug Tveito Sklle er godt i gang med sitt maratonprosjekt bestående av en maraton hver måned i et helt år, men tok seg også tid til til en halvdistanse på hjemmebane. (Foto: Rolf Bakken)



Steffen Johansen mot mål til dagens beste tid på halvmaraton. (Foto: Rolf Bakken)



Resultater Stavåsen Kvart- og Halvmaraton 03.07.2022: Kvinner - halvmaraton: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Rønnaug Tveito Skille Team Skille K50-54 01:44:01 2 Helene Berger K35-39 01:46:15 3 Andrine Uthus Trysil Hundekjørerklubb K20-22 02:09:24 Menn - halvmaraton: 1 Steffen Johansen Jømna/Heradsbygd IL M30-34 01:39:43 2 Magnus Engehaugen M40-44 01:39:56 3 Thomas Jansrud Team Kondis M45-49 01:40:47 4 Christoffer Hvammen M35-39 01:44:14 5 Kristian Druglimo M40-44 01:44:18 6 Pål Svarstad M45-49 01:45:13 7 Frank Mattis Skramstad M40-44 01:48:36 8 Jan Frederik Geiner Kondis M50-54 01:51:03 9 Espen Fossen M35-39 01:55:29 10 Harald Flobak M45-49 02:04:13 11 Ronny Bohrmann Vang/Kondis M45-49 02:06:02 Kvinner - kvartmaraton: 1 Sanna Haug Grue IL K18-19 00:47:49 2 Ann-Katrin Wallace K45-49 00:54:10 3 Renate Johannessen K35-39 00:57:34 4 Kristin Sigstad Berge Kondis K35-39 00:59:23 5 Line Viola Hvammen K35-39 01:07:55 6 Kathrine Nordhagen K40-44 01:08:00 7 Hanne Sigstad K40-44 01:11:15 Menn - kvartmaraton: 1 Amund Sigstad Hernes IL M40-44 00:45:16 2 Lucas Berge M14-15 00:45:26 3 Per Sole Luseter Strandbygda IL M35-39 00:45:28 4 Kjetil Finstad Strandbygda IL M45-49 00:46:29 5 Rolf Bakken Kondis M60-64 00:51:26 6 Alexander Haug Grue IL M45-49 00:53:38 7 Frank Mattis Skramstad M40-44 00:54:32

