Lørdag ble den 30. utgaven av Strømstadmilen endelig arrangert etter to år med avslysning. Samuel Tsegay fra Eritrea forsvarte sin seier fra 2019. Den gang vant mannen som i 2014 tok sølv på VM i halvmaraton på 59.21 den krevende mila på 29.36. I helga gikk det ytterligere noen sekunder raskere - nærmere bestemt 29:30.



Og i likhet med i 2019, siste løpet ble arrangert, var det Senay Fissehatsion, som nå løper for Ull/Kisa, som kom på 2. plass totalt. Fissehatsion ble dermed beste norske løper. Han løp på løp på 31.35 - hårfint foran svenske Gabriel Steffensen på 31.36. Løyperekorden innehas for øvrig av Silas Sang og Josphat Menjo, begge fra Kenya, med tiden 28.34 fra henholdsvis 2004 og 2012.



I kvinneklassen var det svenske Lovisa Modig, Torsby Löparklubb som vant på 35.20. Camilla Bønøgård, Gimle IF kom på 2. plass totalt på 36.34, mens Marit Haslie, SK Vidar forsvarte sin 3. plass fra 2019 ved å løpe på 36.48. I juni perset Bønøgård på 10 km i Norgestesten på 35.33. Altså minuttet raskere enn på Strømstadmilen, men det er nok også ganske representativt for hvor mye lengre tid man kan bruke i den krevende løypa i Strømstad. Løyperekorden for kvinner tilhører for øvrig norske Gunhild Halle som løp på 32:31 i 2002.



Det var 248 som fullførte 10 km og 166 på 5 km. Det var også 234 barn i alderen 7-11 år i barneløpene på 1000 og 1609 m. Dette ga totalt 648 fullførende, noe som er nøyaktig 200 færre enn i 2019. Igjen et tegn på at det ikke er lett å komme tilbake på samme antall deltakere etter to år med korona-avlysning.



Even Bentzen Løvås og Maren Karlsen Bekkestad vant 5 km

På 5 km var det Even Bentzen Løvås, Halden IL som vant herreklassen på 16.51. På de to neste plassene fulgte Johan Fredrik Furuly, Østerås på 18.08 og Remy Furevik, Ask Friidrett på 18.37.



Kvinneklassen ble vunnet av Maren Karlsen Bekkestad, Sturla IF på 19.05, men i 17årsklassen for jenter var det ei som løp enda raskere, nemlig Paulina Hultberg, Alingsås IF på 18.45.



3 beste jenter 17 år på 5 km

Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Resultat 1 » Paulina Hultberg 2005 Alingsås IF 800 18:45 2 » Astrid Finnestad 2006 Sarpsborg IL 861 20:28 3 » Philippa Duff 2005 Hälle IF 764 20:57









