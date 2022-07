- Vi har tatt mange ekstra grep. Men uten at vi hindrer folk i å forberede seg til et verdensmesterskap, så ser jeg ikke det er noen ytterligere grep vi kan ta, sier Norges lege OveTalsnes til NRK.



Det er flere dager siden vi først fikk høre om at det var oppdaget smitte i det norske støtteapparatet i troppen, og nå viser det seg altså at en av de smittede er vår deltaker på 800 meter, Hedda Hynne. Selv om VM innledes allerede kommende helg er det fortsatt over en uke til Hynne skal i aksjon med innledende heat, og det er ikke blitt oppgitt om den positive koronatesten får konsekvenser for deltakelsen.



Det har ikke kommet fram om Hynne har noen form for symptomer, og det er heller ikke blitt oppgitt når hun testet positivt.



Til VG forteller Talsnes at i forhold til retningslinjer skal det være fem dager med isolasjon for koronapositive, og etter det er det avhengig av symptomer. Så må man teste negativt innen 24 timer før ankomst til Eugene.



VM starter 15. juli.