Etter at alle andre øvelser, samt 1500-meteren, var unnagjort, stod kun 5000 meter igjen på tidsskjemaet. Det var fin påmelding på herresiden, hvor det ble delt inn i to heat, men i kvinneklassen var det dessverre kun fire påmeldte. Av disse stilte tre til start.



Anna Marie Nordengen Sirevåg måtte dessverre bryte dagens løp, og dermed var det kun Maren Austevik Bø og Adele Henriksen igjen på banen. Der var det sistnevnte som løp først over målstreken, på tiden 17.01,35. Austevik Bø løp på 17.54,29 og var svært glad for å ha kvalifisert seg til NM med den tiden.



Adele Henriksen vant 5000 for kvinnene. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





I herrenes B-heat ble det seier til Sjur Prestesæter fra Vidar. Han vant på 14.37,66. Mads Waaler ble nummer to, snaue fire sekunder bak og Fredrik Sætran ble nummer tre med personlig rekord og 14.53,64.



I A-heatet ble det en enda klarere seier. Britiske Jack Rowe vant på 13.30,58. Bjørnar Lillefosse fra Gular tok andreplassen på 13.44,96 mens Ull/Kisa-løperen Awet Kibrab ble nummer tre på 13.52,46.

Dessverre var det ingen som klarte kravet til EM.







Videointervju av Adele Henriksen, Maren Austevik Bø og Jack Rowe.





Vinner Jack Rowe fokuserer på lyset. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Plass Kvinner Klubb Tid 1 Adele Norheim Henriksen Gular 17.01,35 2 Maren Austevik Bø Gular 17.54,29 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar DNF Plass Menn A-heat // 3 beste Klubb Tid 1 Jack Rowe Storbritannia 13.30,58 2 Bjørnar Lillefosse Gular 13.44,96 3 Awet Nftalem Kibrab Ull/Kisa 13.52,46 Plass Menn B-heat // 3 beste Klubb Tid 1 Sjur Prestsæter Vidar 14.37,66 2 Mads Waaler Aurskog/Høland 14.41,50 3 Fredrik Sætran Vidar 14.53,64 PB







Sondre Arne Hoff drar feltet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Bjørnar Lillefosse. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



B-heatet: Kristian Ulriksen ligger i dragsuget til Magnus Erstad. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



B-heatet: Bjørn Torjus Hanssen var sist i feltet men i best humør. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





SE ALLE RESULTATER HER