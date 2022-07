Grenserittet har blitt arrangert hvert år siden prøveåret i 1998. De to siste års arrangement ble gjennomført i en "light-versjon" tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype (58 og 29 km) og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjennomføres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum.



Men nå er situasjonen bedre og Grenserittet er igjen tilbake med et arrangement tilsvarende det som siste ble arrangert i 2019. Det vil si den "klassiske" løypa på 80 km med start i Strømstad og målgang på Fredriksten Festning i Halden. I tillegg arrangeres Grenserittet MIDT og ungdomsritt der deltakerne sykler siste halvdel av løypa (36 km). Dessuten blir det egne klasser for el-sykkel. Og på dagen før hovedrittet, altså fredag, arrangeres barneritt på festningen.



I skrivende stund er det rett over 600 påmeldt til årets ritt. Dette er noe bak normalen fra før pandemien, men arrangøren har tro på at påmeldingen vil øke nå framover og satser på 1500-2000 påmeldte. I 2019, sist rittet ble gjennomført på normalt vis, var det 2079 fullførende deltakere på 80 km.



Grenserittet Light: Grenserittet ble både i 2020 og 2021 gjennomført i en light-utgave med forkortet løype med start og mål i Halden og begrensning i antall deltakere. (Foto: Bjørn Johannessen)



Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Årets ritt blir dermed det 24. offisielle Grenserittet.



Grenserittet 1999 - 2021

Fullførende deltakere på 80 km:

2021: 279 i Grenserittet Light

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

1998: 130 (prøveritt)