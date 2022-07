NM-kravet på 10.000 meter er å løpe under 32 minutter, og selv om årets NM allerede er arrangert så er det alltid greit å teste formen mot dette kravet for ambisiøse løpere. Dessuten kommer det et NM til neste år.

Dette er bakgrunnen for en serie stevner som Osterøy IL arrangerer. Her skal det være gode løpere og høy fart slik at det skal være mulig å komme seg under de 32 minuttene som kreves. I gårsdagens løp var det ingen som klarte dette, men det var fire løpere som kom seg inn på tider på 32-tallet. Forholdene var stort sett gode, men løperne måtte takle litt motvind på den ene langsiden.

Det var 9 menn og 1 kvinne som satte ut fra start på 10.000 meteren.

Stevnet hadde flere øvelser, blant annet 600, 800 og 200 meter. På 600 meter var det en sterk prestasjon av Vegard Høylo Trefall fra Osterøy IL som løp inn til tiden 1,23,51, noe som gir 1064 Tyrvingpoeng.

Resultater 10.000 meter:

Res. Navn Født lag klasse st.nr 32:05,0 Ivar Stefansson 04.05.1992 Gular, IL - Friidrett MS 42 32:17,1 Jonas Lillejord 09.02.1998 Osterøy IL - Friidrett MS 56 32:29,8 Sondre Øvre-Helland 1995 Viking MS 69 32:53,6 Jonas Dalland 1985 Gular, IL - Friidrett MV35 48 35:54,1 Daniel Hansen Bruvik 20.02.1996 Osterøy IL - Friidrett MS 57 39:55,5 Gisle Raknes 1970 Osterøy IL - Friidrett MV50 52 39:56,1 Martin Kåstad 1990 Mjøsdalen MS 62 40:05,6 Håvard Forthun 03.01.1996 Osterøy IL - Friidrett MS 59 45:35,7 Marit Iren Reigstad 1983 Kristiansand løpeklubb KV35 61 dnf Kjetil Stokke 1991 Osterøy IL - Friidrett MS 58



Denne kvartetetten lå samlet og hjalp hverandre til å holde fart: Ivar Stefansson, Jonas Lillejord , Sondre Øvre-Helland og Jonas Dalland.

Bjarte Vik var en av arrangørene og han drev sekundering og oppmuntring av løperne.



Marit Iren Reigstad representerer her Kristiansand Løpeklubb, men hun kommer opprinnelig fra Osterøy.



Martin Kåstad, Gisle Raknes og Håvard Forthun.



Jonas Lillejord i front foran Ivar Stefansson.



Det ble nesten under NM-kravet for Ivar Stefansson fra Gular: 32:05.