Natt til lørdag skulle endelig våre to nordmenn Tom Erling Kårbø og Jacob Boutera i ilden i årets VM. Sistnevnte er VM-debutant og er i god form for tiden. I midten av juni satte han personlig rekord på 3000 meter hinder i Finland. Det var også der han klarte VM-kravet med 8.21,66. Kårbø har deltatt i VM tidligere (2019), og satte pers på 8.27,01 under forsøket den gangen.



Nattens forsøk ble løpt i tre heat, hvor Tom Erling Kårbø løp i heat 2, sammen med blant andre tittelforsvarer Conseslus Kipruto fra Kenya og en av de største favorittene Lamecha Girma fra Etiopia. Jacob Boutera løp i heat 3. Storfavoritt Soufiane El Bakkali fra Marokko løp i det første heatet. Den sikreste måten å nå finalen på var å være topp 3. Ellers gikk de seks beste tidene videre. Totalt 15 løpere skulle videre.



Heat 1

Spanjolen Sebastian Martos tok føringen fra start i heatet med kenyanske Getnet Wale i andre posisjon. Favoritt El Bakkali kontrollerte fint i fjerde posisjon. Første 1000 meter ble passert på 2.48,87 uten noe som helst dramatikk i feltet. Med passering 1500 meter var spanjolen fortsatt den som bestemte farten i front og et par mann begynte å merke tempoet.



Neste 1000 meter ble passert på 2.51.06 og Wale overtok i front med Benard Keter fra vertsnasjonen USA på andreplass. Flere og flere falt av og farten tok seg sakte men sikkert opp. Når skulle El Bakkali sette inn nådestøtet? Ut på siste runde lå han ved lista på tredjeplass og måtte dytte litt på kenyaneren utenfor. Siste sving - Wale i front men så kom El Bakkali etter den siste vanngrava. Full kontroll for favoritten over mållinja, mens Wale ble nummer 4 og måtte håpe på at tiden var god nok. Noe den var.



Kvalifiserte

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Soufiane El Bakkali Marokko 8.16,65 Q 2 Leonard Kipkemoi Bett Kenya 8.16,94 Q 3 Abraham Kibiwot Kenya 8.17,04 Q 4 Getnet Wale Etiopia 8.17,49 q 5 Sebastián Martos Spania 8.18,94 q 6 Ahmed Abdelwahed Italia 8.21,04 q

Heat 2 (med Tom Erling Kårbø)

Så var det klart for Kårbø. Et løp under pers (8.27,01) måtte han nok i hvert fall for å kvalifisere seg. Tittelforsvareren Conseslus Kipruto fra Kenya tok føringen etter første sving. Helt bakerst i feltet inne ved lista la Kårbø seg etter en runde. 2.15,37 på første 800 meter og passering 1000 meter på 2.48,51. Omtrent identisk med første heat.



Hillary Bor fra USA var i ledelsen etter den første 1000-meteren med selskap av Belhadj fra Frankrike og japanske Mura. Kårbø lå fortsatt i bakre del av feltet med tre løpere bak seg da det nærmet seg passering 2000 meter. 2.52,11 ble neste 1000-meter passert på og Girma regisserte løpet nå. Kårbø med to mann bak seg og 30-35 meter frem til tet med to runder igjen.



Ut på siste runden forsøkte vår mann seg. Passerte noen løpere og kom seg fint over vanngrava for siste gang. Girma løp etter hvert relativt kontrollert inn til seier i heatet, etterfulgt av Kipruto og Bor. Så var det Kårbø. Inn til 8. plass på 8.26,12. Ny personlig bestenotering. Skulle han startet tidligere, spurte kommentatorene på NRK.



- Jeg er veldig godt fornøyd. Jeg følte meg bra og visste at jeg hadde mye inne. Jeg er i stigende form, og det var deilig å få det ut i et VM hvor man skal prestere. Jeg forsøkte å springe fornuftig og ikke stivne, samtidig som jeg ville være med i feltet. Jeg klarte heldigvis å avslutte bra, sa Kårbø til NRKs reporter.

Under intervjuet med NRK ble det klart at tiden ikke ville holde til avansement.

- Jeg hadde forventet at 8.26 ikke var nok (...) Men jeg følte i hvert fall at jeg var mer med i løpet nå enn i forrige VM, sa Kårbø.



Kvalifiserte

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Lamecha Girma Etiopia 8.19,64 Q 2 Conseslus Kipruto Kenya 8.20,12 Q 3 Hillary Bor USA 8.20,18 Q 4 Mehdi Belhadj Frankrike 8.20,47 q

Heat 3 (med Jacob Boutera)

Klart for vår andre utøver, Boutera.

- Det blir spennende. Det er en stor anledning og det har kriblet i hele dag. Jeg må være våken og henge på så godt jeg kan. Men det er vanskelig å planlegge et slikt løp, sa Boutera til NRK før start.



Inderen Avinash Sable tok teten på den første runden, mens Boutera lå rundt 7. og 8. posisjon. Det så ut som om han løp lett og fint med god kontroll så langt. Fin plassering. Første 1000 meter ble passert av teten på 2.50,33, med Kårbø på 8. plass. Hele feltet var mer eller mindre samlet.



Inderen var fortsatt i føringen med fire runder igjen og Evan Jager fra USA lå i andre posisjon. Boutera var fortsatt midt i feltet, men falt litt tilbake etter en vanngravpassering. Neste 1000 meter ble passert såvidt litt raskere, på 2.49,59. Jager, Kigen og canadiske Desgagnes i front etter 2200 meter. 8 menn begynte å stikke litt fra nå og Boutera hang litt i strikken.



Ut på siste runde var det seks mann i fremste gruppe. Deretter to mann og så Boutera 20 meter lengre bak. Siste vanngrav og Benjamin Kigen fra Kenya med horribel passering. Der røk finaleplassen hans. Så i mål: Hailemariyam Amare fra Etiopia først, med Evan Jager fra USA like bak. Deretter Avinsash Sable på den siste trygge plassen. Jacob Boutera fikk to tøffe runder mot slutten og løp i mål til en 9.plass på 8.31,47.



Etter løpet var det en småskuffet Boutera som snakket med NRK:

- Jeg tenker at jeg ikke leverte på nivået jeg selv forventet. Det ble et jevnt løp som gikk såpass rolig at jeg burde ha hengt bedre med de siste 800 metrene. Sånn tidsmessig er det tider jeg ikke har vært så langt unna. Men jeg måtte gjøre mitt beste for å henge med, og det klarte jeg ikke. Litt skuffende. Jeg mangler det taktomslagte som de beste har. Jeg får bruke dette som motivajson for neste mesterskap. Jeg går ikke herfra superhappy, men samtidig prøver jeg å nyte det litt. Dette er VM og nivået er deretter. Det ville vært rart om jeg kunne komme hit å cruise inn til en finaleplass. Jeg må bare heve nivået. Jeg krysser fingrene for et helt år med kontinuitet nå, fortalte Boutera til NRK etter løpet.





Kvalifiserte

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Hailemariyam Amare Etiopia 8.18,34 Q 2 Evan Jager USA 8.18,44 Q 3 Avinash Mukund Sable India 8.18,75 Q 4 Yemane Haileselassie Eritrea 8.18,75 q 5 Daniel Arce 8.21,06 8.21,06 q





Mer informasjon:

Vår samleside for VM i fridrett i Eugene