I lørdagens øvelser i den nordiske landskampen henger Norge godt med både Finland og Sverige mye takket være god innsats av mellom- og langdistanseløperne. I det nordisk/baltiske mesterskapet for U23-klassen stilte Norge bare en deltaker på lørdagens to distanser, og Kristine Meinert Rød sørget for norsk gull på 5000 m.

Stillingen etter første dag i den nordiske U20-landskampen: Menn U20 Pl. Land Poeng 1 Finland 106 2 Sverige 102 3 Norway 92 4 Danmark / Island 51 Kvinner U20 Pl. Land Poeng 1 Finland 105 2 Sweden 95 3 Norway 92 4 Denmark / Iceland 36 Når det gjelder mellom- og langdistanseløpene ser poengfasiten slik ut etter første dag med 1500 m og 3000 m på programmet:. Kvinner Menn Sum poeng Norge 26 27 53 Finland 20 16 36 Sverige 19 14 33

I dagens første 1500 m-løp var det høy klasse på løperne. Der stilte fjorårets europamester på 3000 m, finske Ilona Mononen, mot Ina Halle Haugen, som ble nr. 3 på distansen i fjor og vår EM-vinner i fjorårets U20-EM i Tallinn, Ingeborg Østgård. Alle tre holder fortsatt U20-alder og det ble en tøff duell.



Flott start: Ina Halle Haugen (tv) og Ingeborg Østgård innfridde og startet første Kondis-øvelse med å ta første- og tredjeplass på 1500 m. (Foto: Kjell Vigestad)



1500 m U20 kvinner pl. navn f. år. nasjon tid 1 Ingeborg Østgård 03 Norway 4:23.45 2 Ilona Mononen 03 Finland 4:23.75 3 Ina Halle Haugen 03 Norway 4:23.78 4 Saga Provci 04 Sweden 4:28.95 5 Elvira Bredin 03 Sweden 4:40.34 6 Emilie Kirk Langschwager 04 Denmark / Iceland 4:46.33 7 Iiris Koski 03 Finland 4:47.58 8 Terese Uhre Kristiansen 06 Denmark / Iceland 5:03.73

1500 m U23 kvinner pl. navn f. år. nasjon tid 1 Wilma Nielsen 1 Sweden 4:23.20 2 Julia Nielsen 1 Sweden 4:24.36 3 Selma Løchen Engdahl 1 Norway 4:26.43 4 Eglė Vaitulevičiūtė 2 Lithuania 4:33.65 5 Siiri Rainio 0 Finland 4:36.28

1500 m U20 menn pl. navn f. år. nasjon tid 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen 3 Norway 3:54.99 2 Jonathan Grahn 4 Sweden 3:55.02 3 Benjamin Olsen 4 Norway 3:59.36 4 Malthe Bøgebjerg 3 Denmark / Iceland 4:00.63 5 Jonas Magnusson 4 Sweden 4:00.85 6 Samuel Emil Gobina Sigala 3 Denmark / Iceland 4:01.72 7 Veikko Korpikallio 4 Finland 4:04.24 8 Joel Vuohtoniemi 4 Finland 4:19.10

1500 m U23 menn pl. navn f. år. nasjon tid 1 Santtu Heikkinen 2 Finland 3:49.45 2 Mika Kotiranta 0 Finland 3:50.66 3 Jonathan Makwarth 0 Denmark 3:53.20 4 Kalev Hõlpus 1 Estonia 3:53.36 5 Daniel Bentien Schmidt 1 Denmark 3:55.06 6 Eric Källman 0 Sweden 3:55.20 7 Jimmy Öhman 1 Sweden 3:56.61 8 Conrad Lind 1 Denmark 4:03.16 9 Mihkel Tammeveski 0 Estonia 4:22.26 Ingen norske deltakere i det nordisk/baltiske mesterskapet på 1500 m for menn. Moa Bollerød var tatt ut, men stilte ikke til start,



3000 m U20 kvinner pl. navn f. år. nasjon tid 1 Nelli Viskari 3 Finland 10:11.44 2 Ida Knutsson 4 Sweden 10:11.68 3 Anna Marie Sirevåg 4 Norway 10:14.47 4 Maiken Homlung Prøitz 4 Norway 10:17.37 5 Marie-Louise Jørgensen 3 Denmark 10:22.97 6 Alma Svantesson 4 Sweden 10:24.14 7 Emma Ranta 3 Finland 10:31.96 8 Katrine Risvig 3 Denmark / Iceland 10:37.87

5000 m U23 kvinner pl. navn f. år. nasjon tid 1 Kristine Meinert Rød 1 Norway 16:35.81 2 Lotta-Maria Maine 2 Finland 16:44.61 3 Klara Hansen 3 Denmark 16:50.77 4 Ida Esperi 0 Sweden 17:41.33 5 Lotta Tarvainen 2 Finland 17:46.58 6 Elsa Wallenius 1 Sweden 18:40.30 Astrid My Kristensen 4 Denmark DNF

5000 m U20 menn pl. navn f. år. nasjon tid 1 Mikko Kauppinen 3 Finland 14:58.90 2 Mikkel Blikstad Thomassen 3 Norway 14:58.93 3 Victor Tvistholm Jørgensen 4 Denmark / Iceland 15:06.14 4 August Da Silva Sveen 4 Norway 15:08.90 5 Arash Ahmad Gul 3 Finland 15:10.74 6 Joakim Bertelsen 4 Denmark / Iceland 15:47.97 7 Lukas Jakobsson 3 Sweden 15:48.30 8 Nils Holm 4 Sweden 16:33.66

5000 m U23 menn pl. navn f. år. nasjon tid 1 Mustafe Muuse 1 Finland 14:33.18 2 Andreas Bock Bjørnsen 0 Denmark 14:40.44 3 Tuure Haapanen 2 Finland 14:43.92 4 Philip Anders A. Massacand 2 Norway 14:45.34 5 Wilhelm Bergentz 2 Sweden 14:51.64 6 Melker Tillenius 1 Sweden 15:45.12