Natt til søndag var det klart for løpsdistansen som har gitt oss veldig mye moro de siste årene. Jakob Ingebrigtsen har et vanvittig forventningspress på seg i VM. Naturlig nok. I fjor ble han olympisk mester på samme distanse. I VM 2019 forsøkte han seg på en dobling med å løpe både 1500 meter og 5000 meter. Det samme skal han gjøre i år. Ferdinand Kvan Edman satte ny pers (3.38,36) for bare noen uker siden, og det var spennende å se hva han kunne klare mot verdens beste løpere. Kunne han klare å løpe seg til en semifinale i VM?



Tittelforsvarer er Timothy Cheruiyot fra Kenya. Han har ikke vist samme form nå som da han vant sist. Forøvrig var det tre meget sterke heat som løp forsøk i natt.



Det var de 6 fremste løperne fra hvert heat som gikk direkte videre til semifinale, samt de 6 beste tidene.



Heat 1

Vi hadde ingen nordmenn i det første heatet, men mange andre habile løpere var på plass. Cooper Teare er en spennende løper fra USA som har studert i Eugene hvor VM avholdes. Det samme er Oliver Hoare fra Australia. I tillegg hadde vi blant andre Samuel Tefera fra Etiopia (innendørsverdensmester), polske Michael Rozmys og tittelforsvarer Cheruiyot i dette heatet.



Første heat i gang og den aller første runden på VMs 1500 meter for menn gikk unna på 57.55. Cheruiyot med en nestenfall etter 600-700 meter. Phew! Tefera var godt med og runden gikk på 1.00,81. Polakken Rozmyz lå helt bakerst i det det ringte og Tefera tok kommandoen framme. Hoare og Grethen fra Luxembourg var også helt der framme. Ut på oppløpet. Grethen ledet men ble passert av Hoare som vant på 3.43,47.



Vi så ikke så mye til Cheruiyot underveis, men han kom seg greit videre uten å brenne til for mye. I reprisen ser vi hvor nære han var på å ende VM i tartandekket etter 600 meter.



Kvalifiserte

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Oliver Hoare Australia 3.36,17 Q 2 Samuel Tefera Etiopia 3.36,35 Q 3 Andrew Coscoran Irland 3.36,36 Q 4 Timothy Cheruiyot Kenya 3.36,41 Q 5 Charles Grethen Luxenburg 3.36,51 Q 6 Neil Gourley Storbritannia 3.36,54 Q 7 Ignacio Fontes Spania 3.36,69 q 8 Michal Rozmys Polen 3.36,76 q 9 Cameron Proceviat Canada 3.37,43 q

Heat 2 (med Jakob Ingebrigtsen)

Så var det klart for Jakob! I heat med blant andre australske Stewart McSweayn, som alltid er aktivt med i front av feltet, Charles Cheboi Simotwo fra Kenya og Jake Wightman fra Storbritannia.



Pang! Og Jakob la seg helt bakerst. Men det var ikke lenge. Etter 200 meter var han framme i tet med McSweyn ved siden av seg. Ikke helt uventet. Og McSweyn gjorde som han pleier - løp helt fram i front. Det gikk fort også. 59 på førsterunden og 57 på andre. McSweyn ga på litt med halvannen runde igjen og Jakob lå på fjerdeplass med en runde igjen.



McSweyn ville ha tempo. Essayi fra Marokko lå på andreplass og Jakob tok det hele med ro. Men så kom han. Ut på oppløpet viste han seg fram på siden av McSweyn og hadde stålkontroll inn over mållinja. Det samme hadde definitivt også australieneren. Veldig grei skuring for Jakob dette.



Henrik Ingebrigtsen stod på tribunenn og snakket med NRK etter løpet:

- Jakob løp veldig fort. Både første og andre heat sprang raskere enn jeg hadde trodd. Jakob tok ledelsen tidlig og fikk provosert fram McSweyn som gjorde jobben lett for Jakob. Nå er han i semien som det bare er om å gjøre å få unnagjort, sa Henrik til NRK.



Er du her som bror eller trener, spurte NRKs reporter.

- Jeg er her først og fremst som bror, svarte han.





Så fikk NRK Jakob Ingebrigtsen opp til mikrofonen:

Hvor kontrollert var dette, spurte NRK.

- Det er jo litt rart dette, men vi springer jo ganske fort. Jeg forsøkte å safe så mye som mulig. Jeg kjenner jo McSweyn godt. Han trenger ikke å gå så hardt, men han gjør det jo allikevel. Jeg forsøkte etter hvert å kjøre opp på siden og det svarte greit, fortalte Jakob.



Hvor selvsikekr føler du deg nå?

- Jeg har alltid tro på meg selv. Det er godt å strekke beina litt på sisterunden å kjenne at jeg lever. Jeg gleder meg til neste runde. Jeg skal prøve å springe smart og gjøre det jeg må for å unngå uhell.



Er du redd for noe?

- Folk. Folk er farlige. Selv om jeg gjør ting rett kan folk ødelegge, svarte Jakob.



Kvalifiserte

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Stewart McSweyn Australia 3.34,91 Q 2 Charles Philibert-Thiboutot Canada 3.35,02 Q 3 Jakob Ingebrigtsen Norge 3.35,12 Q 4 Jake Wightman Storbritannia 3.35,31 Q 5 Mario García Spania 3.35,43 Q 6 John Gregorek USA 3.35,65 Q 7 Santiago Catrofe Uruguay 3.35,86 q 8 Teddese Lemi Etiopia 3.36,24 q 9 Kumari Taki Kanya 3.36,47 q

Heat 3 (med Ferdinand Kvan Edman)

Ferdinand sin tur! Tredje og siste heat på 1500 meter forsøk. I felt med karer som Josh Kerr fra Storbritannia, Abel Kipsang fra Kenya, Samuel Zeleke fra Etiopia og Mohamed Katir fra Spania.



Kipsang og Zeleke tok kommandoen i front etter at skuddet gikk, mens Edman la seg ved lista midt i feltet. Første runde gikk på 59,64 og de samme to styrte skuta foran. 1.02,17 på neste runde og det betød at man ville være avhengig av å være topp 6 her. Edman hadde falt litt bakover og nærmet seg halen på feltet med en runde igjen.



Kerr og Katir kjørte i front nå. Edman dessverre for langt bak til tross for at han hadde noe igjen å gi på sisterunden og ut på oppløpet. Det ble stopp her.



NRK snakket med Edman et par minutter etter løpet:

- Jeg følte jeg fikk en god start med en fin posisjon. Etter hvert ble jeg bare liggende bak å vente på en åpning som aldri kom. Det bremset helt opp og jeg hadde ikke sjans mot slutten der. Jeg følte som sagt at jeg lå godt an, og jeg trodde ryggen til Musagala (fra Uganda red.anm) skulle være smart å ligge i, men nei, svarte Edman.



Hvordan var tempoet lurte NRK:

- Jeg følte at jeg jogga i tre runder før det smalt. Og det er en type løp jeg liker. Men med et så stort kobbel liggende foran, så ble det vrient på slutten. Men magisk stemning er det her, avsluttet Edman.



Kvalifiserte

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Josh Kerr Storbritannia 3.38,94 Q 2 Joshua Thompson USA 3.39,10 Q 3 Abel Kipsang Kenya 3.39,21 Q 4 William Paulson Canada 3.39,21 Q 5 Samuel Tanner New Zealand 3.39,33 Q 6 Mohamed Katir Spania 3.39,45 Q

Mer informasjon:

Vår samleside for VM i fridrett i Eugene