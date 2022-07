(Alle foto: Hyke Studio)



Middagshesten 1382 moh.



Det var Ola Jordheim frå Hemsedal IL som stakk av med seieren og ny løyperekord under årets Skyrace i Norddal med ei tid på 2:19:52. Han fortalte at han hadde ein flott opplevelse, spesielt då han skulle springe over ryggen på den siste fjelltoppen. Den 21 km lange ruta på 1700 moh gjekk frå Melchiorgarden i Norddalen, med eit vendepunkt på Daurmålsfjellet 805 moh og nedatt til Rellingsetra på 500 moh. Deretter gjekk løypa over Middagshesten på 1382 moh og heile vegen nedatt til start- og målområdet. På andre og tredjeplass kom Christian Brurås (Sunnmørsalpane Fjelløparlag) og Jonas Aamodt Moræus (Bratsberg IL) over målstreken med tidene 2:30:18 og 2:39:25.



Vinnarar skyrace frå v. Moræus, Brurås, Skodjereite, Stavø, Aasen.



Det var Tuva Stavø (Trondheim Klatreklubb) som sprang over målstreken først av kvinnene med ei sterk tid på 2:58:23. og vart nummer 9 i mål av alle deltakarane i Skyracet til Middagshesten. Deretter fulgte Marit Aasen (Tingvoll IL) og Helga Løset Skodjereite (Stordal IL/ Sweco BIL) over målstreken til andre og tredjeplass i for kvinner med tidene 3:16:38 og 3:18:12.



Vinnarar Skyrace kvinner frå v.Helga Løset Skodjereite, Tuva Stavø, Marit Aasen.

U20 kategorien Skyrace

Mads Kirkreit Gjethammer (Romsdal Randoneklubb/Molde Idrettsforening) kom først over målstreken i for menn i U20-kategorien på tida 2:46:21. Dermed landa han ein femteplass totalt i løpet. På andre og tredjeplass kom Oscar Smogeli Oppsann (Lillehammer Idrettsforening) og Ludvik Ytredal Harstad (Lillehammer Skiklub) med tidene 2:59:19 og 3:02:11. For kvinner var Elise Antonsen (Hvam IL) som kom først over målstreken med tida 3:18:41 og Seline Kvalheim-Tømmerstøl med ein andreplass med tida 5:01:41.

Konkurranseklassen til Daurmålsfjellet 805

I den korte konkurranseklassen til Daurmålsfjellet 805 moh var det Finn Ivar Lied frå Liabygda IL som stakk av med førsteplassen med tida 1:24:18. Deretter kom brødrene Kristian Skjeflo Unhjem og Bjørnar Skjeflo Unhjem frå Isfjorden IL over målstreken med tidene 1:25:55 og 1:26:39. Kristian sikra også då førsteplassen i U20 kategorien og Bjørnar andreplassen. Lucas Tokle frå (Åndalsnes IF) sikra tredjeplassen i for menn U20 med tida 1:38:53.



Andrea Dalhus frå Norddal IL kom først i mål av kvinnene med tida 2:11:22 og vant dermed også U20 kategorien. Antonetta Elhout sikra andreplassen med tida 2:50:54.





Vinnarar Daurmålsfjellet 805 moh frå v, Elshout, Dalhus, Lied, Skjeflo Unhjem, Skjeflo Unhjem.



Det var 42 deltakarar i konkurranseklassene i den lengste løypa til Middagshesten og 26 i den korteste til Daurmårsfjellet. Mosjonsklassen hadde 32 deltakarar samla i de to løypene, slik at det totale deltakertalet vart akkurat 100.



