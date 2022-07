Klokka 04:00 tidlig mandag morgen norsk tid gikk semifinalene på 1500 m i VM. Det var to semifinaler hvor de fem første i hvert heat gikk direkte vider til finalen i tillegg til de to beste tidene deretter.



Dro mesteparten av løpet

Jakob Ingebrigtsen løp i første heat. Et heat som på papiret så ut til å kunne være det sterkeste. Jakob skulle der nemlig møte flere antatte medaljekandidater og sterke løpere som regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot, Samuel Tefera, Oliver Hoare og Josh Kerr.



Ut fra start legger Jakob seg, som han ofte gjør, helt bakerst på halen av feltet. På langsiden etter 200 m går han forbi hele feltet og legger seg i tet etter 300 m. Der blir han liggende inne ved lista med Hoare på skuldra.



800 m passeres på 1.59,05. Det går med andre ord rolig og kontrollert. Tefera ligger nå ved Jakobs skulder da klokka ringer for siste runde. Og 200 m før mål er det Cheruiyot som legger inn et støt og kommer til Jakob. Den rolige farten underveis gjør at det er tett mellom løperne på oppløpet og ved målgang. Kerr kniper seieren på 3.36,92. Jakob sikrer en finaleplass kontrollert med en 3. plass i heatet. Det er kun 12 hundredeler mellom de fire beste i heatet. Med seg til finalen får Jakob følge av heatvinner Kerr, tittelforsvarer Cheruiyot og spanjolene Mario Garcia og Ignacio Fontes. Det rolige tempoet underveis gjør at ingen ytterligere kommer videre på tid.



Både Tefera og Hoare røyk, noe overraskende, ut og må se finalen fra tilskuerplass.



Etter målgang syntes Jakob Ingebrigtsen semifinalen hadde gått greit.

– Hadde egentlig tenkt å legge meg bak, men så så jeg at de fleste gikk opp og fram. I semifinalen tenker folk at de må være litt mer offensive enn i forsøket og går dermed litt mere på. Derfor gikk jeg opp i tet og bremset farten bittelitt, fortalte fjorårets olympiske mester til NRK.



Han mener det er vanskelig å vurdere styrkeforholdet mellom de antatt beste i finalen.



– Det er vanskelig å si. Man kan godt se på resultat tidligere i sesongen, men i VM er jo finalen løp nummer tre på kort tid. Så kommer det an på hvem som tåler det best og klarer å omstille seg etter løpene, avsluttet Jakob Ingebrigtsen.



Resultater 1500 m semifinale heat 1

1. Josh KERR, GBR 3:36.92 Q

2. Mario GARCÍA, ESP 3:37.01 Q

3. Jakob INGEBRIGTSEN, NOR 3:37.02 Q

4. Timothy CHERUIYOT, KEN 3:37.04 Q

5. Ignacio FONTES, ESP 3:37.21 Q

6. Neil GOURLEY, GBR 3:37.22

7. Charles PHILIBERT-THIBOUTOT, CAN 3:37.29

8. John GREGOREK, USA 3:37.35

9. Samuel TEFERA, ETH 3:37.71

10. Oliver HOARE, AUS 3:38.36

11. Charles GRETHEN, LUX 3:40.41 (.403)

12. Andrew COSCORAN, IRL 3:44.66



Dramatikk i heat 2

Heat 2 i semifinalen på 1500 m bestod blant annet av Abel Kipsang, som har årsbeste i verden så langt, Jake Wightman, Stewart McSweyn og Mohamed Katir.



Ut fra start er det Kipsang som tar teten, men på langsiden fram mot 300 m kommer alltid like dravillige og offensive McSweyn opp.



Ved passering 300 m blir det dramatisk idet tidligere juniorverdensmester Kumari Taki, som da ligger på 5. plass, går i bakken på grunn av en hekting. Heldigvis drar ikke kenyaneren med seg flere løpere i fallet. Taki kommer seg kjapt på beina og opp på halen av feltet. Et felt som nå har begynt å bli ganske langstrakt siden McSweyn har dradd opp farten betydelig. Australeren har ikke noen spurtstyrke å stole på og må derfor prøve å mørne konkurrentene mest mulig før oppløpet. Nærmest bak McSweyn følger Kipsang, Wightman og Katir. 800 m passeres på 1.53,54 - altså 5,5 sekunder raskere enn det Jakob Ingebrigtsen dro i første heat på.



Ut på siste runde er det fremdeles McSweyn som drar, men 200 m før mål passeres han av Kipsang, Weightman og Katir. Kipsang tar heatseieren på 3.33,68. Katir og Wightman på de to neste plassene, mens McSveyne sikrer finaleplass ved å krysse mållinjen som nummer fem. Siden dette heatet gikk såpass mye raskere enn det første heatet, så går det 7 mann videre herfra til finalen (5 direkte og 2 på tid).



Uheldige Taki, som falt etter 300 m, kom aldri inne i løpet igjen, resignerer og kommer desidert sist i mål. Men fullfører.



Finalen på 1500 m går onsdag morgen kl 04:30 norsk tid. Der har vi Jakob Ingebrigtsen på start. Og med dravillige McSweyn på samme startstrek slipper nok vår mann å gjøre så mye av jobben underveis for å holde høyt tempo.





Alltid like dravillige Stewart McSweyn kan være en bra mann å ha med i finalen for Jakob Ingebrigtsen. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Resultater 1500 m semifinale heat 2

1. Abel KIPSANG, KEN 3:33.68 Q

2. Mohamed KATIR, ESP 3:34.45 Q SB

3. Jake WIGHTMAN, GBR 3:34.48 Q

4. Teddese LEMI, ETH 3:35.04 Q

5. Stewart MCSWEYN, AUS 3:35.07 Q

6. Michał ROZMYS, POL 3:35.27 q SB

7. Joshua THOMPSON, USA 3:35.55 q SB

8.. Samuel TANNER, NZL 3:36.32

9. Cameron PROCEVIAT, CAN 3:38.83

10. Santiago CATROFE, URU 3:40.16

11. William PAULSON, CAN 3:40.41 (.403)

12. L Kumari TAKI, KEN 3:50.15



