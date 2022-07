VM-finale på 1500 meter! En definitvt høydare for de fleste som er glad i friidrett. Jakob Ingebrigtsen har kommet seg greit til finale via forsøksheat og semifinale. Han har hatt full kontroll så langt, men hva ville det holde til i en finale?



Sterkt finalefelt

Syv av løperne i finalefeltet har tidligere løpt 1500 meter raskere enn 3.30. Inkludert Jakob. Og resten av feltet er heller ingen snegler. Mohamed Katir fra Spania og kenyanske Timothy Cheruiyot har sett svakere ut enn de pleier, og sistnevnte har slitt litt med skader. Kunne de allikevel klinke til i en finale. Hva med australske McSweyn? Kunne han distansere resten før oppløpet? Jake Wightman og Josh Kerr fra Storbritannia hadde også sett skumle ut i innledende runder. Vi har selvfølgelig ikke glemt å bekymre oss for Abel Kipsang fra Kenya heller. Han ble tross alt nummer fire i OL. Vel... la oss gå rett til saken - Hvordan gikk det?



Slik gikk det

I det TV-bildene viser vår mann Jakob Ingebrigtsen på startstreken, nevner NRKs kommentator Jann Post at Jakob kan bli første europeer på 39 år som blir verdensmester på distansen.



Så går startskuddet og dette er i gang. Abel Kipsang setter stor fart og stikker til front med amerikanske Thompson halvannen meter bak. Jakob slipper seg tilbake som vanlig, og har kun spanske Katir bak seg nedover langsiden. Inn i første sving og McSweyn er helt ute i tredje bane for å gå rundt. Jakob vil også fremover.



Etter én runde og 400 meter er det fortsatt høy fart fra Kipsang, og McSweyn skal få slite med å ta føringen slik han vil og pleier. 55.41 sier klokka og Cheruiyot har kommet seg fremover med Jakob i rygg. På halen ligger spanske Katir og Fontes. Det har blitt mye løping i bane 2 for Jakob på de første 600 metrene. Det blir det også inn i neste sving.

Ut på langsiden etter 600 meter virker det som om lokomotivet fra Kenya sakker litt og Jakob føler behov for å ta styringen i front. Er nok redd for spurtegenskapene til blant annet britene og vil ha fart. 800 meter passeres med siste runde på 56,53 og når feltet nærmer seg 900 meter er det altså Norge i tet. Cheriyot ligger på høyre skulder og en meter bak kommer Wightman og Kipsang. På halen har Thompson og Fontes begynt å kjenne kjøret. Rozmys må også grave hardt for å henge med.

Opp til passering med kun en runde igjen. Jakob gjør fortsatt jobben. Er dette bra for spurten hans? Det går i norsk rekordfart. Ute på siste langside kommer Wightman i kjempeklyv rundt Cheruiyot og opp til Jakob. Inn i svingen løper han også forbi. Cheruiyot og Kipsang henger med. Det gjør også Katir, Kerr og Garcia.

Ut på oppløpet. Kenyanerne orker ikke. Men orker Jakob? Det blir noen meter bakover, men det forblir én meter frem til Wightman som fosser avgårde. Nei! Det går ikke. Det blir europeisk verdensmester etter 39 år, men han heter ikke Jakob Ingebrigtsen. Han heter Jake Wightman og har britisk pass. Han får et klaps på skulderen av Norges mann og kan ikke skjønne at han er blitt verdensmester på 1500 meter.



Jakob ser naturlig nok skuffet ut. Rister på hodet og gratulerer Wightman igjen. Et fantastisk løpsopplegg for Wightman. Mindre optimalt for Jakob som selv måtte sette fart i front for å prøve og bli kvitt gode spurtere. Aiai. Men altså - det ble sølv. VM-sølv! Vi må ikke glemme det, selv om mange har bestilt gull.



Hva med resten av feltet?

Kenyanerne fikk det altså tungt ut på oppløpet og var aldri en trussel for de fremste da medaljene skulle fordeles. Derimot stakk Katir av med bronsemedaljen. Mannen som riktig nok har en solid pers, men som såvidt kom seg videre til semifinalen. Men hva med fjerdemann da?! Mario García fra Spania tar fjerdeplassen på 3.30,20! Før mesterskapet hadde han en pers på 3.35,52, som han senket til 3.35,43 i forsøksheatet. I finalen perset han altså med 5 sekunder og 23 sekunder!



Josh Kerr passerte regjerende mester Cheruiyot like før mållinja, mens Kipsang ble nummer 7. Derfra var det et stykke ned til resten. McSweyn fikk aldri løpet han ønsket seg og ble nummer 9.



Intervju med storebror Henrik Ingebrigtsen

Hvordan var det å se Jakob løpe inn til VM-sølv spurte NRKs reporter.

- Å gå opp i tet og dra så mye som Jakob gjorde er en vanvittig tøff måte å springe et løp på. Han mangler det siste bittelille på slutten for å holde Wightman bak seg. Og når han først kommer seg forbi så er han veldig rask. Men et sølv i VM er en syk prestasjon, og i hvert fall når det blir gjort på denne måten. Og tiden er kanonbra. Han tok en stor risiko med dette løpsopplegget, men desto sterkere hadde det vært å ta gullet, svarer Henrik.



Hva tenkte du da Jakob mistet ledelsen i siste sving?

- Jeg er først og fremst imponert over taktikken til Wightman. Han spiller på sine styrker og er åpenbart i form når han faktisk klarer å løpe sånn i 3.30-tempo. Jakob klarte nesten å forsvare seg mot ham. Det hadde vært interessant å se hva som hadde skjedd hvis Jakob hadde fått litt mer drahjelp underveis. Men for all del, et sølv i VM er vanvittig bra!



Blir den raske løpsanalysen da at Jakob bruker for mye krefter på å dra underveis slik at de andre får et billig løp?

- Han forstår ganske tidlig at hvis det skal bli et raskt løp slik som han ønsker, så er han nødt til å gjøre jobben sjøl. Han forsvarer posisjonen sin flere ganger, blant annet mot Cheruiyot som prøver seg med 500 meter igjen, så han gjør et vanvittig sterkt løp. Men på 1500 meter holder det ikke bare å gjøre et bra løp og ha en god dag, du må treffe godt på taktikken også. Han gjør det lett for de andre løperne ved å være en bra hare for dem, sier Henrik til NRK.



- Helt jævlig!

Etter ti minutter var Jakob Ingebrigtsen på plass hos NRK og fikk spørsmål om hvordan det føltes å ta et VM-sølv.

- Helt jævlig, var det kontante svaret fra Jakob.



- Dessverre. Det er dumt å si det men, VM-sølv er en utrolig stor ting å oppnå, men samtidig blir jeg slått av folk som er dårligere enn meg og derfor er jeg skuffet over meg sjøl, fortsetter Jakob.



Hva er det du er skuffet over?

- Jeg er skuffet over at jeg gjør et dårligere løp enn jeg skulle. Jeg forsvarer plassen min litt for mye til at jeg vinner spurten. Jeg dreit meg ut, men i øyeblikket tok jeg noen beslutninger som jeg følte at jeg måtte. Men jeg skulle bare å ha gjort noe annerledes.



Hva tenkte du da Wightman kom i siste sving, spør NRK.

- Jeg får jo bare bekreftet det jeg fryktet. Jeg vil selvfølgelig gjerne gjøre så bra jeg kan og få ut det jeg er god for, men det fikk jeg ikke i dag, svarte Jakob.



Oppløpet da, hva følte du om det?

- Jeg hadde ikke noe krefter til å svare på det Wightman kom med. Han gjør et veldig bra løp og vinner. Jeg taper, og det var ikke sånn jeg ville det skulle bli, sier Jakob.



På spørsmål om han føler han tok for stor risiko svarer han nei og sier at hovedfeilen er at han ikke pusher nok underveis og at det gikk fort, men ikke fort nok til at de andre ikke kunne angripe. Han sier at dersom det var et løp hvor man skulle sloss om å løpe fort, så hadde det vært annerledes. Men idet det er for mye som står på spill, så "dreit han seg ut" i dag.

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Jake Wightman Storbritannia 3.29,23 2 Jakob Ingebrigtsen Norge 3.29,47 3 Mohamed Katir Spania 3.29,90 4 Mario García Spania 3.30,20 5 Josh Kerr Storbritannia 3.30,60 6 Timothy Cheruiyot Kenya 3.30,69 7 Abel Kipsang Kenya 3.31,21 8 Teddese Lemi Etiopia 3.32,98 9 Stewart McSweyn Australia 3.33,24 10 Michal Rozmys Polen 3.34,58 11 Ignacio Fontes Spania 3.34,71 12 Joshua Thompson USA 3.35,57





