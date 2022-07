Målgang for vertikalløpet på Alt de la Capa 2850 moh. (Foto fra mesterskapet facebookside)



Den sjette utgaven av mesterskapet går av stabelen denne helga med konkurranser fredag og søndag i fyrstedømmet på samme sted som i 2017-utgaven, men denne gangen også med mesterskap for 15-åringer.

Fredag var 160 utøvere fra 25 land i alderen 15 til 23 år i aksjon i vertikal-disiplinen i en 3,5 km lang løype med 1000 m stigning opp til toppen, Alt de la Capa, i 2850 meteres høyde.

For 15-17-årsklasen ble disiplinen introdusert i fjor, og i årets konkurranse fikk ungdommene virkelig testet seg i høy temperatur i samme som løype som de eldre og mer erfarne løperne.

Ingeborg Synstnes imponerte med et helt overlegent VM-gull i yngste klasse og dagens 3. beste tid uansett klasse. Bare de to beste i 18-20-årsklassen, den spanske vinneren Carrodilla Cabestre, og sølvvinner Ida Waldal fra Hommelvik hadde hårfint bedre tid enn den lettbeinte jenta fra Åndalsnes. Ida som vant dobbelt EM-gull i Spania for tre uker siden, var 43 sekunder bak sin eneste overkvinne og var altså mesterskapets nest raske vertikal-løper på kvinnesiden.

På herresiden var det de norske guttene i 16-18 årsklassen som bet sterkest fra seg i motbakkene i Pyreneene med Trym Dalset Lødøen fra Nordfjordeid som den aller sterkeste med 6. plass, ca. fire minutter bak dagens aller beste uansett klasse, den suverene spanske vinneren Net Puig Iu. Ingeborgs storebror, Iver Synstnes Hole, var ikke langt bak Trym med 8. plass i klasse B.

Møt idrettsfamilien Synstnes Hole i Kondis nr. 7 i 2020.



Spanjolen Iu Net Puig går for gull. (Foto fra International Skyrunning Federations facebooksider)



Søndag står sky-disiplinen på programmet der ungdom i klasse A (15-17 år) vil løpe en 14 km løype med 1300 m vertikal stigning, mens klasse B (18-20 år) og U23 vil løpe en lengre løype på 19 km med 1450 m vertikal stigning over toppen av Pic de les Fonter 2717 moh.



Bratt! (Foto fra mesterskapet facebookside)



Mesterskapets nettsider

International Skyrunning Federations nettsider

International Skyrunning Federations facebooksider

YOUTH SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIPS

VERTICAL RUN 22.07.2022: Youth A Women Rank Name Country Time Gap 1 Synstnes Hole Ingeborg Norway 47:04.78 2 Lasalle Gratacós Gabriela Spain 50:00.58 2:55.80 3 KOBAYASHI KAREN Japan 52:29.17 5:24.39 Øvrige norske: 10 Klokset Ingfrid Norway 1h02:35.30 15:30.52 Youth A Men 1 Allmond Charlie United Kingdom 41:25.12 2 Sagués Rovira Biel Spain 41:48.33 23.21 3 Palmitjavila Dourdet Max Andorra 42:25.45 1:00.33 Øvrige norske: 11 Rodal Haugen Aron Norway 50:50.61 9:25.49 13 Vonheim Aron Norway 52:13.40 10:48.28 16 Røed Emil Aslaksen Norway 52:23.39 10:58.27 28 Kirkreit Gjethammer Mads Norway 1h00:45.21 19:20.09 Youth B Women 1 Cabestre Sahun Carrodilla Spain 46:16.01 2 Waldal Ida Norway 46:59.97 43.96 3 Woodhams Rosie United Kingdom 53:03.19 6:47.18 3 Pekařová Jana Czech Republic 53:03.19 6:47.18 Øvrige norske: Valhovd Linnea Norway DNS Youth B Men 1 Net Puig Iu Spain 38:14.67 2 Jaume Ametller Iu Spain 41:18.32 3:03.65 3 Raus Raoul Belgium 41:46.38 3:31.71 Norske: 6 Dalset Lødøen Trym Norway 42:11.20 3:56.53 8 Synstnes Hole Iver Norway 43:28.98 5:14.31 13 Kårvatn Erik Norway 43:59.29 5:44.62 U23 Women 1 Salomon Magali Andorra 50:21.61 2 Tarragó Clop Núria Spain 52:12.35 1:50.74 3 Nikolova Maria Bulgaria 53:23.89 3:02.28 U23 Men 1 OMI RYUNOSUKE Japan 39:00.88 2 Koch Sven Germany 39:38.05 37.17 3 Barti Sola Isaac Spain 40:57.44 1:56.56 Norske: 15 Antonsen Morten Norway 44:05.52 5:04.64



ALLE RESULTATER