De første i Folkeløpet over Sjømyra rett før vending på østsiden av Sjusjøvannet. (Foto: Bjørg Enger)



Konseptet Folkeløpet er et lavterskelløp uten tidtaking. Løpet var lagt til den tilrettelagte stien langs Sjusjøvannet med start og mål ved Rustad Hotell & Fjellstue. Barna var først ute og løp 1 km tur-retur langs vannet. For de voksne var det merket opp en lettkupert 5 km på nord- og østsiden av vannet med retur samme vei. Alle fikk drikke og medaljer etter målgang, og kunne fortsette familedagen på markedet like i nærheten.

Konseptet med lav terskel uten store krav til arrangørstab og annen logistikk er nok "safe" i denne post-korona-tida da arrangører flest sliter med oppslutningen. Et annet trekk, og et stort problem spesielt for større og kommersielle arrangører, er det faktum at deltakerne "sitter på gjerdet" og er mer impulsive i sine valg enn i den gode løpebølgen før pandemien. Det kan virke som om mosjonister flest ikke er så planmessig i sin valg av løp, ritt eller renn. Kanskje heller ikke så rart da de naturlige sesongmålene har manglet to år på rad....



Folkeløpets nettsider

Folkeløpet Sjusjøen på Facebook



Overraskende mange fant impulsivt veien til starten for Folkeløpet på Sjusjøen (Foto: Rolf Bakken)

Flere bilder fra Folkeløpet Sjusjøen lørdag (Foto: Bjørg Enger/Ingulf Nordahl):