På VMs neste siste ettermiddagsøkt stilte Karoline Bjerkeli Grøvdal på startstrek i 5000 m-finalen sammen med 14 skarpskodde konkurrenter fra 8 forskjellige nasjoner etter å ha gjort unna sitt forsøksheat på en svært betryggende måte tre dager tidligere. Spørsmålet var om hun hadde fått restituert seg etter løpet på 14.53 som kanskje var litt raskere enn strengt tatt nødvendig. Med 6. beste tid i forsøket og den 4. årsbeste i feltet var forventingene høyere enn noen gang etter at hun onsdag også viste at hun taklet temperaturen med over 30 grader i Eugene.

Harde konkurrenter

Det er fem uker siden Karolines satte sin nye norgesrekord med 14:31.07, og forsøksheatet tydet på at hun har bevart formen og denne gangen prikket inn formen til et mesterskap. Den ferske verdensmesteren på 10 000 m, Letesenbet Giday (Etiopia) var sammen med Caroline Chepkoech Kipkirui (Kazakhstan) og Sifan Hassan (Nederland) knepent foran Karoline på de siste meterne i forsøket, men i de andre heatet viste etiopierne Gudaf Tsegay og Dawit Seyaum samt kenyanerne Beatrice Chebet og Margaret Chelimo Kimkemboi også høyt nivå.

Topp-10 realistisk

En forbedring av Karolines beste VM-plassering fra 13. plassen fra Moskva i 2013 og innenfor topp ti var realistisk.Å håpe på at 32-åringen fra Isfjorden kunne være med å kjempe om VM-medaljer var ikke realistisk Gidey innehar verdensrekorden på 14:06.62 satt i Valencia i oktober 2020 men greier hun å mørne konkurrenten tllstrekklig slik at spurtegenskapene til 10000 m-vinneren holder på den halve distansen? Hva slags løp vil dette bli? Jevn fart vil være gunstig for Karoline. Letesenbet Gidey vinner ikke så mange 5000 m, og Gudaf Tsegay er den største favoritten i feltet med sine avslutter-egenskaper, fastslår NRKs kommentator Jann Post før start.

Meget rolig åpning.

Med 24-25 grader og banen delvis i skyggen er det meget gunstige forhold i Eugene kl 18.25 da jentene jogger avgårde på den første runden som går 78 sekunder. Den andre runden går enda tre sekunder tregere som gir 3.14 på den første kilometeren! Ikke akkurat ideelt løpsopplegg for vårt håp. Da går Tsegay går fram og skrur opp tempoet som stabiliserer seg på 68 sekunder på den neste rundene. Karoline, Sifan Hassan og britiske Jessica Judd gir en luke. Da Hassan snart tetter luka velger Karoline ikke å følge. Litt merkelig siden farten ikke er høyere enn persen til Karoline.

Jevnt etiopisk kjør

De neste runden forsetter i 69-70 sekunder med de to etiopiere i front, sølvmedaljøren på 1500 m og den ferske gullvinneren på 1000 m. 3000 m ble passert av teten på 9.02. Karoline ligger nå helt sist mellom 2500 og 3000 m. Alle med unntak av Judd og Grøvdal er fortsatt med, men tetgruppe er i ferd med å strekke seg skikkelig ut pga. kjøret til etiopierne. Løpere er i ferd med å falla fra på halen. Samtidig våkner Karoline og vi kjenner igjen hennes løpsopplegg fra tidligere. Eilish McColgan er neste rygg hun jakter på etter at japanske Nozomi Tanaka og amerikanske Emily Infield er passert fire runder før mål.

Raskere enn teten

Den 4. kilometeren gikk på 2.57, og Karoline løper nå raskere enn teten. Amerikanske Karissa Schweizer har tydelig problemer og må senere også gi seg. Det er fortsatt ni løpere igjen i kampen opp medaljene, mens Karoline ligger ca. 60 m bak.

Seks med i finishen

Hasan viser seg fram for første gang på den siste runden, og det seks er må løpere igjen inn på oppløpet. Tsegay svarer på Hassans angrep med kenyanske Beatrice Chebet utenfor seg i siste sving. Gudaf Tsegay er som forvenet sterkest på oppløpet og vinner med 14.46.29 med halvsekundet ned til Chebet med etiopiske Dawit Seyaum på bronseplass vel sekundet bak sin lagvenninne. Sifan Hassan greier ikke å fullføre spurten og blir også passert av kenyanske Kipkemboi og dagens "svakeste" etiopier, Gidey,



Karoline spurter inn til 8. plass på 14.57.62 etter en siste runde under 65 sekunder og en siste 1000 m på 2.48. Dette er hennes beste plassering i et VM, en plass bak hennes plassering på samme distanse på nesten identisk tid i Rio-OL i 2016 OL.

Merkelig løp

- Et merkelig løp, bekrefter Karoline til NRKs Ida Ida Nysæter umiddelbart etter løpet etter at eksperkommentatorene Post og Rodal mente det samme .

- Det er kjedelig ikke å være med i kampen på slutten, men jeg kan ikke være med i det tempoet. Min kropp er ikke god på rykk, og jeg var kald og tenkte at jeg kunne ta igjen mange senere. Jeg har løp mange løp på samme måte, og det er ikke sikkert at jeg har greid samme plassering med et annet løpsopplegg. Hadde jeg fulgt hadde jeg nok sprukket som fbla. de amerikanske løperne, mente hun.

- Jeg slår de jeg skal lå i dag, fastslår hun godt fornøyd etter at hennes andre løp i VM er over hvor det selvsagt er plassering i finalen som teller.

5000 METRES WOMEN POS BIB COUNTRY ATHLETE MARK 1 642 ETH Gudaf TSEGAY 14:46.29 2 896 KEN Beatrice CHEBET 14:46.75 SB 3 640 ETH Dawit SEYAUM 14:47.36 4 904 KEN Margaret Chelimo KIPKEMBOI 14:47.71 SB 5 636 ETH Letesenbet GIDEY 14:47.98 6 951 NED Sifan HASSAN 14:48.12 SB 7 891 KAZ Caroline Chepkoech KIPKIRUI 14:54.80 8 982 NOR Karoline Bjerkeli GRØVDAL 14:57.62 9 1150 USA Elise CRANNY 14:59.99 10 908 KEN Gloria KITE 15:01.22 11 700 GBR Eilish MCCOLGAN 15:03.03 12 883 JPN Nozomi TANAKA 15:19.35 13 694 GBR Jessica JUDD 15:19.88 14 1173 USA Emily INFELD 15:29.03 1203 USA Karissa SCHWEIZER DNF



