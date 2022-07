Resultatene fra semifinalene på 800 meter er aldri en helt pålitelig indikasjon før finalen. Med bare de to første i hver av tre semifinaler videre sammen med de to raskeste tidene totalt, er det mulig for at alle de tre medaljevinnerne kan komme fra samme semifinale.

Semifinaler "mot normalt"

800 m-semifinaler betyr vanligvis tre raske løp der ingen kan stole på å gå videre på tid. Uvanlig nok var semifinalenes raskeste denne gangen, Slimane Moula, på moderate 1:44,89. De to andre semifinale-vinnerne var OL-mester Emmanuel Korir og Damel Sedjati. To algeriere, tre kenyanere, Wyclife Kimyamal Kisasy og 17 år gamle Emmanuel Nanyoni gikk videre sammen med Korir. Canadas Marco Arop, Australias Peter Bol og Gabriel Tual fra Frankrike ble også klare for finalen etter semifinalene to døgn tidligere. Emmanuel Kipkurui Korir har best pers med 1:42.05 og landsamennen Wyclife Kinyamal Kisasy har løpt raskest i år med 1:43.12. Her var det ikke lett å tippe vinneren......

Tre nasjoner på topp

Slimane Moula kommer seg i tet fra start etter etter at han skar inn fra ytterste bane og nesten felte Marco Arop. Etter en moderat første 200 m gikk den store kraftige canadieren Marco Arop opp og passerte første 400 m i front på 52 blank. Mens Arop brukte mye krefter, løp Korir rutinert inne ved lista og avanserte fra sin 4.posisjon i siste sving. Med sine effektive kliv sklir han på utsiden av feltet og passerer Arop. Årets algeriske gjennombrudd, Djamel Sedjati kommer også sterkt på oppløpet og passerer Arop, men Korir vinner ganske klart på sesongbeste og årets 6. beste tid i verden, 1.43.71. Det blir algerisk sølv ved Sedjati og canadisk bronse ved Arop. Tre nasjoner på seierspallen som alltid på herrenes 800 m. 17-åringen Emmanuel Wanyonyi tar 4. plassen.